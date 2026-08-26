Apple lansează calculatoare noi Mac, cu cipuri optimizate pentru inteligență artificială

Apple a anunţat noi versiuni ale Mac Mini şi Mac Studio, echipate cu procesoare mai puternice şi optimizări destinate aplicaţiilor de inteligenţă artificială, transmite CNBC, citată de News.ro.

Noile calculatoare arată importanţa tot mai mare pe care compania o acordă rulării şi dezvoltării modelelor AI direct pe dispozitive, fără dependenţă permanentă de infrastructura cloud.

Noile modele pot fi comandate începând de marţi, iar livrările sunt programate pentru 22 septembrie.

Una dintre principalele noutăţi este introducerea procesorului M6, Mac Mini devenind primul computer Apple echipat cu un cip din această generaţie.

M6 este produs printr-un proces tehnologic de 2 nanometri de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Mac Mini va putea fi configurat cu M6 sau M5 Pro. Generaţia precedentă era disponibilă cu procesoarele M4, M4 Pro şi M4 Max.

Apple susţine că versiunea echipată cu M5 Pro poate procesa solicitările pentru modelele lingvistice mari (LLM) de 8,5 ori mai rapid decât generaţiile Pro mai vechi ale Mac Mini.

Compania încearcă să transforme calculatoarele Mac într-o platformă importantă pentru dezvoltatorii care construiesc şi utilizează agenţi AI.

O parte dintre dezvoltatori preferă deja să ruleze agenţii AI pe un Mac Mini dedicat, în loc să utilizeze exclusiv servicii cloud. Mac Studio este folosit, la rândul său, de cercetători care experimentează cu antrenarea şi implementarea locală a modelelor AI.

Apple pune accent pe Neural Engine, componenta procesoarelor sale destinată executării modelelor de inteligenţă artificială, dar şi pe arhitectura de memorie unificată, care poate reduce blocajele generate de transferurile de date.

Compania afirmă că noile cipuri şi instrumentele software permit dezvoltatorilor să ruleze şi să ajusteze local modele AI de mari dimensiuni.

Mac Mini se scumpeşte din nou

Performanţele suplimentare vin însă cu un preţ mai mare. Noul Mac Mini va porni de la 899 dolari, cu 100 dolari peste preţul modelului anterior.

Este încă o scumpire după ce, în timpul verii, preţul de pornire fusese majorat de la 599 dolari, Apple invocând creşterea costurilor memoriei.

Mac Studio primeşte M5 Max şi M5 Ultra

Mac Studio rămâne cel mai puternic computer desktop Apple fără monitor integrat, după ce compania a renunţat la Mac Pro la începutul acestui an.

Unele dintre noile modele vor utiliza procesorul M5 Max. Potrivit Apple, acesta permite rularea modelelor lingvistice mari de aproape patru ori mai rapid decât predecesorul său.

Versiunile de top vor putea fi configurate cu M5 Ultra, cel mai performant procesor oferit în prezent de Apple.

Una dintre cele mai interesante funcţii este posibilitatea conectării mai multor sisteme Mac Studio echipate cu M5 Ultra.

Apple afirmă că acestea îşi pot combina resursele şi memoria pentru a funcţiona practic ca un sistem comun, suficient de puternic pentru a rula modele AI de frontieră cu până la un trilion de parametri.

Această capacitate poziţionează Mac Studio nu doar ca un computer destinat creatorilor de conţinut, ci şi ca o alternativă pentru anumite sarcini avansate de cercetare şi dezvoltare AI.

Modelul Mac Studio cu M5 Max va avea un preţ de pornire de 2.499 dolari, neschimbat faţă de generaţia precedentă.

Versiunea cu M5 Ultra va începe de la 5.499 dolari, faţă de minimum 5.299 dolari pentru precedentul model Ultra, care utiliza procesorul M3 Ultra.

Prin noile Mac Mini şi Mac Studio, Apple încearcă să profite de creşterea interesului pentru AI local, în care modelele sunt executate direct pe hardware-ul utilizatorului.