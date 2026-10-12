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APIA a anunțat perioada de plată a avansului subvențiilor europene pentru fermierii români

fonduri europene fermieri-dreamstime
fonduri europene fermieri-dreamstime Sursă: Dreamstime.com
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Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a anunțat, luni, perioada în care va plăti fermierilor din România avansurile la subvențiile europene. 

Plățile în avans se vor desfășura în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2026, a precizat APIA în urma unei ședițe. 

Pregătirile pentru plata avansului aferent Campaniei 2026 au fost în centrul ședinței de lucru convocate luni, 12 octombrie, de directorul general al APIA, Melinda Kerekes. La întâlnire au participat conducerea agenției și personalul implicat în autorizarea și efectuarea plăților.

Au fost stabilite măsuri de organizare și coordonare a activității, pentru ca un număr cât mai mare de fermieri să poată fi autorizați la plată încă din primele zile ale campaniei.

Avansurile ajung la: 

  • 75% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 
  • 85% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Condițiile de acordare a avansului și realocările financiare necesare pentru plățile directe din FEGA sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 288/2026, intrat în vigoare din data de 9 octombrie 2026.

Pentru fermieri, aceste sume înseamnă sprijin pentru lucrările de toamnă și pentru cheltuielile curente ale fermelor. 

APIA dă asigurări că echipele sale „își concentrează eforturile pentru începerea plăților la termen și derularea lor în condiții bune”. 

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