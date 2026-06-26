„Antreprenorii români au fost urecheați puternic de domnul Lazea, economistul șef al Băncii Naționale a României”. Ce a spus oficialul BNR despre mediul de afaceri

Economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea, a afirmat că mediul de afaceri nu ar cunoaște nimic din conceptele macroeconomice și că ei ar fi „susținut cu frenezie” creșterea economică a țării bazată pe consum. Afirmațiile șefului din cadrul BNR au atras atenția unui antreprenor din IT.

„Conceptele de macroeconomie sunt total necunoscute de către mediul de afaceri, care nu numai că nu le știe, nu vrea să le știe. Și, cu cât sunt mai puțini oamenii care să le bage în cap aceste lucruri, cu atât o vom duce la fel. Vă rog să faceți acest apostolat, să vă duceți la oamenii ăia și să le explicați în clar. Pentru că ei nu au nicio treabă cu aceste concepte”, le-a spus Valentin Lazea analiștilor financiar-bancari, la un eveniment de profil, potrivit HotNews.

Șeful din cadrul BNR a mai spus că antrepenorii sunt ceu care ar fi susținut măsurile guvernamentale de tipul „cheltuim mult ca să creștem economia”.

„Antreprenorii, atât cei români, cât și cei străini, sectorul de business în general, au susținut cu frenezie acest tip de forțare a creșterii economice, crezând în mod eronat că o creștere economică este cu atât mai bună cu cât este mai mare. Dar nu este adevărat. Când se depășește PIB-ul potențial, creșterea face mai mult rău decât bine. Ritmul sănătos de creștere a economiei este în prezent de circa 2,5% până la 3% pe an. De ce nu poate crește economia cu mai mult în mod sustenabil? Aici vă revine dumneavoastră să explicați mediului de afaceri. Pentru că mediul de afaceri nu are nicio treabă cu conceptele macroeconomice. Ei sunt ingineri, patroni, meseriași”, a mai spus economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea.

Declarațiile oficialului BNR i-au atras atenția antreprenorului Alexandru Lăpușan, fondatorul companiei IT Zitec.

„Astăzi, antreprenorii români au fost urecheați puternic de domnul Lazea, economistul șef al Băncii Naționale a României (...) Eu fiind un antreprenor incult într-ale macro-economiei, n-am cum să mă ridic la nivelul domnului Lazea, nici cu o replică, nici cu un oftat măcar (mai este și "șef" și la BNR), că nu am eu căderea să îndrăznesc așa ceva”, a scris pe Facebook, Alexandru Lăpușan, care este și vicepreședinte al Fundației Romanian Business Leaders.

În replică la afirmațiile lui Valentin Lazea, antreprenorul Alexandru Lăpușan a postat „câteva întrebări, nerostite, din gândurile mele și alte altor antreprenori, poate cineva cu doctorat în macro-economie are curaj să i le comunice”:

„1. Oare în loc să certe antreprenorii, nu ar trebui să ii certe pe cei ce au luat deciziile ce au explodat deficitul? Mă gândesc la cei din PSD de exemplu.

2. Oare unde citesc cum i-a urecheat domnul Lazea pe cei care au mărit salariul minim? Sau pe cei ce au crescut anvelopa salarială la stat?

3. Oare unde mă pot înscrie, ca antreprenor, la cursurile BNR de macro-economie pentru antreprenori?

4. Ah, jos multinaționalele! Ele fac deficitul mare! (gând haotic)

5. La cine naiba se referă când spune ca antreprenorii au susținut frenetic aruncarea cu bani în bugetari pentru a crește consumul? Că înafara de marii "economiști independenți" ai PSD eu nu am vazut asociații patronale sau de antreprenori să ceară salarii mai mari pentru bugetari sau creșterea deficitului?

6. Fiind ne-educat intr-ale macro-economiei... deja 6 ganduri sunt prea multe, așa că... pac! imi vine in minte ceva neserios, adică un banc:

Un învâțat trebuia să treacă pe seară un râu lat-lat, iar pentru asta angajează un luntraș. Traversarea durează ceva, așa că învățatul intră în vorbă cu luntrașul tăcut:

- Dumneata cunoști ce constelație este aceea?

- Da de unde conașule, eu sunt aici luntraș, de unde să știu eu, n-am de unde să știu, cum să stiu (am uitat să spun că era si moldovean și sincer luntrașul)

- Ah, pai ai trait degeaba o treime de viață. Da limbi străine cunoști?

- Nu știu conașule, eu sunt luntraș și pescar, toată viața asta am făcut.

- Ah, pai ai trait degeaba altă treime de viată.

Vremea se strica, vantul crește și devine vijelie, se formează valuri mari. Vâslele nu mai fac față...

- Conașule, știi să inoți?

- Nuuuuu!

- Atunci să știi că ți s-a dus toată viața!”.

Un alt antreprenor, Tudor Galoș, a scris și el un comentariu ironic la adresa lui Valentin Lazea.

„E foarte amuzant întrucât a slobozit inepțiile astea fix pe 25, când plătim birurile”, a comentat consultantul GDPR și AI Tudor Galoș.