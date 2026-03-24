Antreprenoare din Buzău duce gastronomia locală pe scena internațională: premii pentru babic și pitușcă

O antreprenoare româncă reușește să aducă în atenția internațională gastronomia locală din Ținutul Buzăului, după ce două produse tradiționale dezvoltate în cadrul unui business integrat au fost premiate la competiții de profil.

DACIA Romanian Taste, structură antreprenorială fondată de Ana Maria Mircea, a obținut în 2025 două distincții importante: Babicul de Buzău a primit Superior Taste Award – 2 stele din partea International Taste Institute Bruxelles, iar Pitușca de Buzău a fost recompensată cu Medalia de Aur la World Taste Award, obținând un scor de 87 din 100.

Babicul de Buzău este un produs crud-uscat, realizat din carne de porc și vită, condimentat cu ardei roșu iute și maturat prin afumare lentă, ceea ce îi conferă o textură fermă și un gust intens, ușor picant – un produs tradițional reinterpretat astăzi ca specialitate premium. Pitușca de Buzău, din aceeași familie de specialități tradiționale, are o compoziție similară, dar se remarcă printr-un profil de condimentare distinct și o textură mai fină, fiind apreciată pentru echilibrul dintre aromă și iuțeală și pentru versatilitatea în preparate gastronomice moderne.

Premiile sunt acordate în urma unor evaluări de tip blind tasting realizate de jurați internaționali, inclusiv chefi și somelieri, fiind considerate repere relevante în industria globală a gustului.

Tradiție locală transformată în business gastronomic premium

Produsele premiate au la bază rețete tradiționale din Ținutul Buzăului, cu o vechime de peste două secole, păstrate și adaptate într-un model de business modern.

„Aceste distincții confirmă munca unei comunități care crede în valoarea produselor locale. Babicul și Pitușca de Buzău sunt rezultatul unei tradiții de peste două secole. Urmăm rețete vechi, păstrăm echilibrul condimentelor, respectăm ritmul afumării lente și lucrăm cu producători locali pentru a păstra autenticitatea acestor specialități”, a declarat Ana Maria Mircea.

Antreprenoarea a construit, prin DACIA Romanian Taste, un ecosistem integrat care pornește din carmangeria familiei și ajunge în restaurantul Dacia Romanian Dining, unde produsele sunt reinterpretate în preparate fine dining.

În paralel, Asociația pentru Promovarea Babicului de Buzău, condusă de aceasta, a depus în 2023 la Bruxelles documentația pentru obținerea certificării europene Indicație Geografică Protejată (IGP).

O astfel de certificare poate transforma aceste produse tradiționale în active competitive pentru export și poate consolida poziționarea gastronomiei românești pe piața europeană a produselor premium.

Prin acest demers antreprenorial, specialități locale din Buzău ajung să fie recunoscute la nivel internațional, într-un model de business care combină patrimoniul culinar cu strategii moderne de dezvoltare.