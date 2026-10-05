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Google mută modelele Gemini Flash și Pro în abonamentele plătite. Ce mai pot folosi utilizatorii gratuit

Gemini Google
Gemini Google Sursă: © Dennizn | Dreamstime.com
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Gigantul tech american Google anunță schimbări în modul de utilizare a diferitelor modele AI Gemini pentru utilizatorii de rând fără abonamente plătite.

Începând cu 9 octombrie 2026, consumatorii fără abonamentele Google AI Pro sau AI Ultra nu vor mai avea acces la modelele Gemini 3.1 Pro și 3.6 Flash, conform unui anunț de pe pagina oficială a companiei.

Disponibilitatea modelelor după intrarea în vigoare a acestor modificări:

 Modelul Gemini
Planul Google AIFlash-LiteFlashPro
Fără un planDANUNU
AI PlusDADANU
AI ProDADADA
AI UltraDADADA

Ce rămâne disponibil pentru utilizatorii fără abonament va fi modelul Flash-Lite, „creat pentru viteză și inteligență”, a scris compania într-o notificare din platforma AI.

Pentru fiecare model disponibil, utilizatorii vor putea selecta și nivelul de „efort” al modelului între scăzut, mediu și înalt, care va putea crește capacitatea modelului de a finaliza sarcini și de a oferi răspunsuri mai detaliate la întrebări, dar va consuma și mai mult din limita alocată fiecărui utilizator.

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