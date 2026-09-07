Informare ANAF legată de e-Factura. Ce formulare s-au actualizat

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că formularul 082 - Cerere privind înregistrarea sau scoaterea din Registrul RO e-Factura a fost modificat.

Noul model al formularului 082 este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinului ANAF nr. 1020/2026 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 082 - Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu, publicat în Monitorul Oficial.

Asociațiile și fundațiile, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, în cazul în care nu au optat deja pentru aplicarea sistemului RO e-Factura.

Pentru a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, entitățile prevăzute mai sus, completează și transmit formularul 082 - Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu, având bifată secțiunea III din formular, fiind înscrise în acest registru în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii formularului.

Furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, inclusiv agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu au obligația utilizării sistemului RO e-Factura și care au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura obligatoriu, pot solicita scoaterea din acest registru prin completarea și transmiterea formularului 082 - Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu, având bifată secțiunea IV din formular, fiind scoase din acest registru începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului.

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1020/2026 „se înscriu, cu ajutorul sistemului informatic, în Registrul RO e-Factura obligatoriu, asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partide politice, culte care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care erau înscrise în Registrul RO e-Factura opțional, organizat potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3.788/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 081 - Cerere privind înregistrarea în/scoaterea din Registrul RO e-Factura opțional/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura opțional”, precizează DGRFP Cluj-Napoca.