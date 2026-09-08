GDPR România: O firmă a primit o amendă de 2.000 EUR pentru SMS-uri și apeluri telefonice. A doua sancțiune în câteva luni 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat din nou, în baza Regulamentului GDPR, firma Dormeo Home SRL, care comercializează saltele, toppere, perne și astfel de produse.

ANSPDCP a sancționat operatorul cu amendă în valoare de 10.517 lei (echivalentul a 2.000 EUR), în urma unei investigații încheiate în luna august 2026. Verificările au început după ce o persoană a sesizat o posibilă încălcare a Regulamentului privind protecția datelor personale (2016/679).

„În cadrul investigației efectuate, a rezultat că, deși persoana vizată și-a exercitat dreptul de opoziție, operatorul nu a luat măsuri pentru respectarea efectivă a acestuia față de contactarea telefonică și prin SMS în scop de marketing direct”, conform unui comunicat al ANSPDCP.

Persoana vizată a primit în continuare apeluri telefonice și SMS-uri nesolicitate, „ceea ce constituie o prelucrare ilegală a datelor personale, realizată cu încălcarea prevederilor art. 21 din RGPD privind dreptul de opoziție”, arată Autoritatea pentru protecția datelor.

Pe lângă amendă, ANSPDCP dispus și o măsură corectivă. Astfel, firma va trebui să ia măsurile necesare pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale, inclusiv în cazul datelor folosite în scop de marketing.

Nu este prima amendă GDPR pe care firma o primește anul acesta. ANSPDCP i-a mai aplicat o astfel de sancțiune în luna iunie, în valoare de 1.000 EUR, pentru același motiv.

Deși o persoana și-a exercitat dreptul de opoziție, firma a continuat să o contacteze telefonic în scop de marketing direct, prelucrând astfel datele personale în mod nelegal și cu nerespectarea acestui drept, spunea ANSPDCP.

Amintim că sancțiunile aplicate de ANSPDCP pot fi contestate în instanță.