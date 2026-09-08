Skip to content

GDPR România: O firmă a primit o amendă de 2.000 EUR pentru SMS-uri și apeluri telefonice. A doua sancțiune în câteva luni 

GDPR
gdpr Sursă: © Petrajz | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat din nou, în baza Regulamentului GDPR, firma Dormeo Home SRL, care comercializează saltele, toppere, perne și astfel de produse. 

ANSPDCP a sancționat operatorul cu amendă în valoare de 10.517 lei (echivalentul a 2.000 EUR), în urma unei investigații încheiate în luna august 2026. Verificările au început după ce o persoană a sesizat o posibilă încălcare a Regulamentului privind protecția datelor personale (2016/679). 

„În cadrul investigației efectuate, a rezultat că, deși persoana vizată și-a exercitat dreptul de opoziție, operatorul nu a luat măsuri pentru respectarea efectivă a acestuia față de contactarea telefonică și prin SMS în scop de marketing direct”, conform unui comunicat al ANSPDCP.

Persoana vizată a primit în continuare apeluri telefonice și SMS-uri nesolicitate, „ceea ce constituie o prelucrare ilegală a datelor personale, realizată cu încălcarea prevederilor art. 21 din RGPD privind dreptul de opoziție”, arată Autoritatea pentru protecția datelor. 

Pe lângă amendă, ANSPDCP dispus și o măsură corectivă. Astfel, firma va trebui să ia măsurile necesare pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale, inclusiv în cazul datelor folosite în scop de marketing. 

Nu este prima amendă GDPR pe care firma o primește anul acesta. ANSPDCP i-a mai aplicat o astfel de sancțiune în luna iunie, în valoare de 1.000 EUR, pentru același motiv.

Deși o persoana și-a exercitat dreptul de opoziție, firma a continuat să o contacteze telefonic în scop de marketing direct, prelucrând astfel datele personale în mod nelegal și cu nerespectarea acestui drept, spunea ANSPDCP. 

Amintim că sancțiunile aplicate de ANSPDCP pot fi contestate în instanță.

Taxe

ANAF: Înregistrarea sau anularea înregistrării în scopuri de TVA.  Joi, 10 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

INTERVIU „Țintele sigure pentru o colectare suplimentară” după noile bonusuri pentru inspectorii ANAF. Cum se vor schimba controalele fiscale și care este riscul la care trebuie să fii atent

ANAF: Termen în septembrie pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale 

ANAF a pregătit noua procedură pentru atragerea răspunderii solidare. Ce trebuie să știe firmele 

OFICIAL Fără deplasare la sediul Fiscului. Medierea fiscală se poate face și prin noua platformă de videoconferință a MF-ANAF. Descarcă Ordinul nr. 992/2026