ANAF: Termen în septembrie pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale 

Luni, 7 septembrie, este termenul pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița.

Astfel, contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar, depun, după caz:

Formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Formularul 013 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

Formularul 015 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România.

Formularul 016 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Formularul 020 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Formularul 030 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

Formularul 040 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice.

Formularul 070 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Sau

Formularul 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Accesează AICI calendarul ANAF cu principalele obligații fiscale pe luna septembrie 2026.