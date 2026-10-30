ANAF va trimite scrisori de informare firmelor cu risc fiscal din perspectiva TVA, să-și poată corecta neregulile înaintea unui posibil control 

ANAF desfășoară un program de conformare, prin care contribuabilii din toată România, cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA, sunt informați și îndrumați să-și verifice și să-și corecteze eventualele nereguli înainte ca Fiscul să înceapă un control fiscal.

„Inițiativa marchează o abordare proactivă, orientată spre prevenirea erorilor și creșterea conformării voluntare, prin utilizarea integrată a informațiilor fiscale disponibile”, precizează ANAF, vineri, într-un comunicat de presă.

În cadrul programului, contribuabililor le vor fi transmise scrisori de informare prin care sunt invitați să întreprindă următoarele acțiuni:

să verifice dacă au depus declarațiile fiscale și declarațiile informative;

să se asigure că informațiile declarate sunt complete și corecte;

să verifice corelarea informațiilor din declarațiile depuse cu cele din facturile transmise și primite prin sistemul RO e-Factura, cu sumele înregistrate în casele de marcat, cu raportările SAF-T, precum și cu informațiile din decontul precompletat generat prin RO e-TVA.

În cazul în care identifică operațiuni care nu au fost declarate corect în decontul de TVA, contribuabilii sunt informați că pot înregistra sumele respective în decontul aferent perioadei curente, la rândurile de regularizări. În cazul erorilor materiale, aceștia trebuie să urmeze procedura specifică de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA.

De asemenea, în ceea ce privește datele raportate incorect în declarațiile informative, contribuabilii sunt informați că le pot corecta prin depunerea unor declarații rectificative pentru fiecare perioadă de referință.

ANAF spune că vrea să sprijine ontribuabilii în îndeplinirea corectă și la timp a obligațiilor fiscale, „printr-o abordare bazată pe analiza centralizată și gestionarea riscurilor fiscale în funcție de nivelul acestora.

Potrivit execuției bugetare la 9 luni, publicate recent de Ministerul Finanțelor, încasările nete din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au totalizat 118.273,6 mil. de lei, în creștere cu 23.517 mil. de lei, respectiv 24,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, încasările nete din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în primele 9 luni ale anului 2026 au depășit nivelul programat cu 4.772,9 mil. de lei, respectiv cu 4,2%.