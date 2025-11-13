ANAF se pune cu controalele fiscale pe firmele mari. Peste 500 vor fi vizate „în perioada următoare”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Scopul este verificarea modului de respectare a legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și neachitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, precizează Fiscul.

Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției, susține Fiscul.