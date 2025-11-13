Skip to content

ANAF se pune cu controalele fiscale pe firmele mari. Peste 500 vor fi vizate „în perioada următoare”

ANAF se pune cu controalele fiscale pe firmele mari. Peste 500 vor fi vizate „în perioada următoare”
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. 

Peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică vor fi vizați, „în perioada imediat următoare”, de controale fiscale, a anunțat ANAF joi.

Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecție fiscală, prin delegare de competență de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. 

„Scopul este verificarea modului de respectare a legislației fiscale și contabile, evaluarea corectitudinii obligațiilor declarate și neachitate la bugetul general consolidat, precum și identificarea și tratarea riscurilor de neconformare fiscală”, precizează Fiscul.

Selecția contribuabililor incluși în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informațiilor existente în bazele de date interne și a aplicațiilor informatice integrate ale instituției, susține Fiscul.

Taxe

UE anchetează Google pentru o posibilă încălcare a legii privind Piețele Digitale (DMA). Reacția gigantului american

Șeful ANAF: „Nu este ușor să faci o colectare corectă” / „Să nu-i credeți pe cei care vă spun o poveste în care sunt victime, dar ei nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită”

harta salarii-Romania

HARTA salariului mediu, pe județe. În România, angajatorii nu plătesc nici jumătate din media salariului orar brut din Uniunea Europeană

casa-proiect-bani-euro

Vot final pentru Legea Nordis: Procentul maxim pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans

Controale țintite la firme: „Lucrăm la interconectarea sistemelor precum e-Factura și SAF-T și crearea unei analize de risc care să ne asigure un obiectiv de selecție”(șefă din ANAF)

Salariul minim: CECCAR se delimitează revendicările Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate

ANAF va avea în curând și chatbot. Ce va putea face ANA, „robotul” conversațional de inteligență artificială al Fiscului

Ministrul Finanțelor despre majorarea TVA în HoReCa: Analiza e în curs. Vom discuta în coaliție în următoarele săptămâni despre acest subiect