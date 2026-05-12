Șeful ANAF: În jur de 80.000 de firme au datorii de 2,3 miliarde lei la stat. „Nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri”. „Un cetățean” și-a cumpărat Ferrari pe firma de salubritate

ANAF a descoperit în jur de 80.000 de firme care au datorii de 2,3 miliarde de lei la bugetul de stat, dar nu le plătesc, iar ANAF nu le poate aplica popriri, pentru societățile nu au cont bancar, a declarat, marți, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, la evenimentul de lansare a Asociaţiei de Fiscalitate Internaţională – IFA România.

„O să vă dau o cifră: 2,3 miliarde lei datorii la bugetul de stat pe care societăţi comerciale care au avut cont bancar nu le plătesc, deoarece nu mai au cont bancar în prezent şi nu pot avea popriri. În jur de 80.000. Nu putem profilele astea de contribuabili să le tratăm la fel cu cei care îşi plătesc taxele, ba chiar cu două zile mai devreme, să fie siguri că au intrat banii”, a afirmat Nica, potrivit Economica.net, care citează Agerpres.

Șeful ANAF a precizat că Fiscul tocmai a derulat o analiză de risc și a depistat „în jur 12.000 de contribuabili cu un profil de risc foarte ridicat”.

„Asta nu înseamnă că o să trimitem imediat sechestre de conturi şi toate cele. Suntem într-un proces de pregătire cu colegii pentru a verifica dacă ceea ce am făcut cu robotul, ca să zic mai plastic, se confirmă în teren. Asta vom face pas cu pas. Să ştiţi că ANAF are nevoie să-şi împartă contribuabilii între contribuabili oneşti şi contribuabili care aleg altă cale. Este vorba de alegeri. Să ştiţi că este îngrijorător pentru ANAF când în presă apare o ştire legată de 7000 de contribuabili la aceeaşi adresă şi toţi au acelaşi expert contabil. Sunt lucruri care trebuie îmbunătăţite de ambele părţi. Noi lucrăm la problemele pe care le-am identificat. Sunt ferm convins că digitalizarea va aduce pentru ANAF cunoaşterea contribuabilului. Pe măsură ce vom cunoaşte contribuabilul – în luna asta, primii 12.000 – vom reuşi să vă tratăm aşa cum vă doriţi şi cum aţi optat”, a afirmat Nica, potrivit sursei citate.

De asemenea, el a precizat că ANAF folosește un model de inteligență artificială „internalizat” pentru a depista beneficiarii reali ai unor firme care intră în insolvență.

„Sunt contribuabili care din start îşi înfiinţează scheme de fraudă. Am pus indicatori de pre-insolvenţă. Spre exemplu, o companie care are profitabilitate lucrând cu statul de peste 40% faţă de preţul mediu, să spun aşa, de profitabilitatea medie în domeniu, are eşalonare de plată la ANAF, n-are niciun activ pe această firmă, arată clar că ea e construită să intre la un moment dat în insolvenţă cu ce datorii are. E un capăt de conductă, aşa cum îi spunem noi. Pentru ANAF devine o provocare să stabilim cine e beneficiarul real al banilor. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu. Nimereşti peste contribuabili oneşti şi îi asimilăm cu ceilalţi. De ce? Nu ştiu să vă răspund la asta. Cu modelul de AI definit la nivelul ANAF, internalizat, deci nu folosim un AI clasic, ne dezvoltăm unul propriu, şi sunt ferm convins că în următoarele 3 - 4 luni dumneavoastră o să vedeţi efectele benefice. Pentru cele neplăcute, vă rog să ne contactaţi”, a spus Adrian Nica, potrivit Agerpres, citată de Economica.net.

Controale ANAF „pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a dezvăluit, marți, că patronul unei firme de salubritate din România și-a cumpărat un Ferrari pe firmă. E vorba despre cazul relatat recent de ANAF, în care inspectorii antifraudă au descoperit descoperit o firmă din București, activă în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje, care a cauzat statului un prejudiciu de 18,4 milioane lei, printr-un mecanism fraudulos. Administratorii societății au folosit în scop personal o parte din fonduri, inclusiv pentru a cumpăra o mașină de lux în valoare de 487.500 EUR, a menționat Fiscul.

Acum, șeful ANAF a spus că va scoate la licitație super-car-ul pe noua platformă de valorificare a bunurilor confiscate de ANAF.

„Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident pe firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și, uite așa, evaziune fiscală de 18 milioane lei. Probabil o să vindem un Ferrari în următoarea perioadă, așa că puteți să strângeți bani să vă cumpărați”, a spus Adrian Nica, citat de Digi 24.

În acest context, ANAF va intensifica, în perioada următoare, controalele asupra persoanelor care au venituri nedeclarate.

„Cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate or să crească. O să intensificăm și mai mult controalele în zona asta”, a mai spus Adrian Nica.

---

Citește și:

Controale ANAF: Antifrauda va putea verifica situațiile fiscale personale, pentru impozitarea cu 70% pe veniturile din surse neidentificate obținute de persoane fizice (proiect de ordin)