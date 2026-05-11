ANAF: Înregistrarea sediilor secundare ca plătitoare de salarii. 30 iunie 2026, termen pentru depunerea Formularului 060

Contribuabilii care au organizate și/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul lor fiscal trebuie să depună formularul 060 până la data de 30 iunie 2026.

Obligația revine în contextul Ordinului preşedintelui ANAF nr. 508/2026, prin care a fost aprobată Procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, informează Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Galați.

De asemenea, până la data de 30 iunie 2026, contribuabilul care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, alta decât cea în a cărei rază este situat domiciliul său fiscal, notifică organul fiscal competent pentru sediul secundar, prin depunerea formularului 060.

Contribuabilul care organizează un sediu secundar pe raza teritorială a altei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale decât cea unde este situat domiciliul său fiscal are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a sediului secundar, în termen de 30 de zile de la înfiinţare.

Contribuabilul care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, alta decât cea în a cărei rază este situat domiciliul său fiscal, are obligaţia să desemneze unul dintre aceste sedii secundare ca sediu secundar desemnat, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea primului sediu secundar.

Contribuabilul care are organizate şi înregistrate fiscal sedii secundare/sedii secundare desemnate pe raza teritorială a altor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale decât domiciliul său fiscal înscrie în formularul 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în anexa Angajator, secţiunea F, impozitul pe venit datorat de fiecare sediu secundar/sediu secundar desemnat. Plata impozitului pe venit se face de către contribuabil, pe codul de înregistrare fiscală a fiecărui sediu secundar/sediu secundar desemnat.

Contribuabilul care organizează unul sau mai multe sedii secundare pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal depune formularul 060, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la organizarea fiecărui sediu secundar.

Contribuabilul are obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor datorat pentru salariaţii acestor sedii secundare utilizând codul de identificare fiscală propriu.