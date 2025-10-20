ANAF: Firma acuzată că a rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august 2025

ANAF a anunțat luni că a inactivat fiscal Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august 2025, firma despre care locatarii blocului din Rahova, care a explodat vineri, afirmă că a rupt sigiliul pus cu o zi înainte de Distrigaz Sud Rețele.

ANAF precizează că firma a fost declarată în inactivitate fiscală începând cu data de 8 august 2025, astfel că, potrivit legii, „orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”.

„Declararea în inactivitate fiscală a acestei firme s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic "Cuibul cu fantome", motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat”, spune ANAF.

Potrivit prevederilor art. 31 ”Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor de mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, conform Fiscului.

La această adresă a firmei Ampropertyconstruct SRL au fost înregistrate peste 2.200 de alte firme, multe

Firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), înființată în iulie 2020, în București, figurează pe anul 2024 cu trei angajați, potrivit ultimelor date disponibile la Ministerul Finanțelor. Firma, care are ca obiectiv de activitate lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, a făcut anul trecut afaceri de 642.502 lei și a înregistrat pierderi de 83.528 lei. La adresa firmei figurează, cu sediul social sau fiscal, și alte 2000 de societăți, potrivit Termene.ro.