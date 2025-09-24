ANAF explică modificările la Codul Fiscal: impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS. Ghid PDF cu Legea 141/2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut un nou mini-ghid în format PDF, în care explică modificările operate la Codul Fiscal, prin Legea 141/2025, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament, în iulie. Explicațiile funcționarilor din Regionala ANAF Brașov vizează noile norme care afectează persoanele fizice, dar privesc și firmele: impozitele pe dividende și pe dobânzi, impozitarea castigurilor din jocuri de noroc, precum și lista categoriilor de persoane care trebuie să suporte contribuția la asigurările de sănătate (CASS).

Impozitul pe dividende, explicat de ANAF după modificarea din 2025:

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, se impozitează cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.

Noua cotă, majorată de la 10% la 16%, se aplică începând cu veniturile din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2026. În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, cota de impozit pe dividende este de 10%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, aprobate potrivit legii.

Pentru veniturile sub formă de dividende, obținute din România de nerezidenți, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Se aplică veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2026, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026 pentru contribuabilii care intră sub incidența art. 16 alin. (5) din Codul fiscal (contribuabilii ce aplică un an fiscal modificat).

Veniturile din dobânzi și Declarația Unică

În cazul dobânzilor, plătite și înregistrate în contul persoanei fizice în cursul anului fiscal, de persoanele juridice rezidente în România pentru obligațiunile emise pe piețe de capital din afara României, plătitorii dobânzilor nu calculează și nu rețin impozit la momentul înregistrării lor în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării.

Aceste dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora şi impozitul se calculează de contribuabili pe baza declarației unice (Formular 212) care se depune până cel târziu 25 mai a anului următor celui în care se obţin veniturile.

Impozitul se aplică veniturilor plătite de societatea emitentă și înregistrate în contul contribuabilului începând cu data de 1 august 2025, indiferent de data emiterii obligațiunilor de societăți, persoane juridice rezidente în România, pe piețe de capital din afara României.

Alte modificări de Cod fiscal explicate de ANAF:

Începând cu data de 1 august 2025 a fost eliminată scutirea de la plata impozitului pentru veniturile obținute ca urmare a predării deșeurilor constând în metale feroase și neferoase și aliajele acestora din patrimoniul personal. Veniturile de această natură, plătite începând cu data de 1 august 2025, devin impozabile, fiind incluse în categoria veniturilor din alte surse la art. 114 alin. (2) lit. m2) din Codul Fiscal.

Tot în privința persoanelor fizice, ghidul ANAF enumeră toate categoriile de persoane care sunt supuse plății contribuției de asigurări de sănătate (CASS), pentru a putea beneficia în continuare de asistența medicală de stat. De asemenea, sunt enumerate categoriile de persoane care beneficiază în continuare de asistență medicală de stat, fără să plata CASS.

Mini-ghidul ANAF explică și modificările aduse la impozitarea veniturilor din jocuri de noroc plătite începând cu data de 1 august 2025. În barem, a fost modificat impozitul pentru prima tranșă de venit de la 3% la 4%.

Toate explicațiile, în mini-ghidul PDF realizat de ANAF: