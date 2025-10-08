ANAF a dispus urgent controale la Trezoreria Craiova:  A restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”. „Posibilă fraudă” cu motorină

ANAF anunțat, joi, că „a dispus de urgențǎ” controale la Trezoreria Craiova, după ce aceasta a restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, Fiscul investigând un caz de posibilă fraudă în domeniul comerțului cu motorină.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din ANAF susține că a găsit „nereguli grave” la o firmă din Craiova, care ar fi prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

„Din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile”, susține ANAF.

În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Antifraudă au descoperit că firma din Craiova vânduse 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei.

Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al firmei, unde accizele erau suspendate până la momentul ieșirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.

Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, firma a prezentat antrepozitarului autorizat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor.

Antifrauda a descoperit, însă, că sumele respective „nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei”.

Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.

„Surprinzător, aceste sume au fost restituite societății în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgențǎ demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova”, spune ANAF.

Restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidențele Trezoreriei, iar ANAF suspectează că „aceste documente au fost falsificate și prezentate doar pentru a crea aparența că accizele au fost plătite”.

Ca urmare a controalelor efectuate, Antifrauda ANAF a stabilit pentru firmă obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum și alte obligații fiscale datorate bugetului de stat.

„Cazul evidențiazǎ nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilități în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, consideră ANAF.

Fiscul a sesizat „de urgență” și procurorii, pentru posibile fapte penale de fals și evaziune fiscală.

ANAF precizează că folosește „analize de risc și instrumente digitale care eficientizează colectarea și reduc erorile umane”, pentru a face controale în special în „zonele cu risc fiscal ridicat”.