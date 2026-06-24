ANAF, anunț pentru românii care au obținut venituri din străinătate în 2025. „Cei aflați în această situație vor primi notificări”

ANAF anunță că românii care au obținut în 2025 venituri din străinătate și nu le-au inclus în Declarația unică trebuie să depună Formularul 212 sau, dacă au depus deja declarația fără a include aceste venituri, să transmită o rectificativă în Spațiul Privat Virtual (SPV), la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă.

Fiscul precizează că datele privind aceste venituri nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice deoarece autoritățile fiscale străine transmit informațiile după expirarea termenului de depunere din România.

„Persoanele aflate în această situație vor primi notificări și vor avea posibilitatea să își clarifice situația fiscală înainte de stabilirea obligațiilor de plată”,, spune ANAF.

Cei care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România și care nu le-au raportat până la 25 mai 2026 trebuie să își actualizeze situația fiscală:

dacă nu au depus deloc Declarația unică, pot transmite acum formularul 212;

dacă au depus deja declarația, dar fără a include veniturile din străinătate, trebuie să depună o declarație rectificativă;

dacă primesc o notificare de la ANAF, pot prezenta documente sau explicații pentru clarificarea situației.

În situația în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar și după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile pentru a depune Declarația unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată.

„Pentru veniturile realizate în 2025, ANAF a pus la dispoziția persoanelor fizice, informațiile existente în evidența fiscală prin precompletarea formularului 212. Datele privind veniturile obținute din străinătate nu au putut fi incluse automat, deoarece acestea sunt comunicate ulterior de administrațiile fiscale din alte state”, adaugă ANAF.

Persoanele fizice care au realizat în anul 2025 venituri din străinătate pentru care Codul fiscal prevede obligația declarării în România, au obligația depunerii declarației unice până la data de 25 mai 2026 inclusiv.

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