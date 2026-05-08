ANAF: Administratorii unei firme de reciclare au cumpărat o mașină de lux de 487.000 EUR cu bani din fraudă

Antifrauda ANAF a descoperit o firmă din București, activă în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje, care a cauzat statului un prejudiciu de 18,4 milioane lei, printr-un mecanism fraudulos. Administratorii societății au folosit în scop personal o parte din fonduri, inclusiv pentru a cumpăra o mașină de lux în valoare de 487.500 EUR.

„Prejudiciul estimat cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la 18,41 milioane

de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin utilizarea unui circuit fictiv de tranzacții comerciale”, anunță ANAF.

Firma a încasat, în perioada 2023 – 2025, peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime de colectare și reciclare a deșeurilor.

În 2025, firma a introdus în evidențele contabile facturi fictive emise de o rețea formată din 9 firme fără activitate economică reală, „în scopul diminuării obligațiilor fiscale și al deducerii nelegale de cheltuieli și TVA, inclusiv prin aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse”.

Firmele implicate în circuitul fraudulos funcționau exclusiv în relație cu beneficiarul verificat, 6 dintre acestea fiind înființate în anul 2024 și declarate inactive în anul următor.

„Aceste entități au fost utilizate pentru emiterea de facturi aferente unor operațiuni fictive privind achiziții de deșeuri și prestări de servicii precum sortare sau dezmembrare. Inspectorii antifraudă au constatat că firmele respective nu dispuneau de infrastructura minim necesară desfășurării activităților declarate: nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate, unele nu dețineau conturi bancare, iar logistica umană și materială era in fapt inexistentă”, spune Fiscul.

Documentele prezentate pentru justificarea activităților desfășurate conțineau mai multe nereguli, inclusiv procese-verbale și evidențe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu au avut niciodată raporturi de muncă cu societățile implicate.

Controlul Antifraudă a mai scos la iveală lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, existența unor diferențe semnificative între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate, precum și inexistența echipamentelor și aplicațiilor informatice necesare activităților declarate.

În plus, sumele obținute prin mecanismul fraudulos au fost utilizate inclusiv în scop personal de către administratorii societății.

Peste 2 milioane lei au fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu, respectiv 10,4 milioane lei transferați în perioada 2024 - 2025 către una dintre firmele furnizoare, a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparținând unor persoane fizice.

De exemplu, în cadrul verificărilor a fost identificată achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 EUR, efectuată din fondurile rezultate din activitatea infracțională.