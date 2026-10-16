ANAF a pus tunurile pe firme în 2026. Amenzi totale de aproape 17 milioane EUR în urma controalelor

ANAF a tot anunțat anul acesta controalele pe care le face la firme, iar acum a publicat și raportul de activitate pentru primul semestru din 2026, cu date valabile la 30 iunie. În această perioadă, Antifrauda ANAF a aplicat peste 5.600 de amenzi, în valoare de aproape 17 milioane EUR.

ANAF a dispus și suspendarea activității în cazul a 453 de contribuabili. În 447 dintre aceste cazuri, măsura a fost luată pentru nereguli legate de dotarea și utilizarea caselor de marcat electronice fiscale.

Până la finalul lunii iunie 2026, Antifrauda ANAF a aplicat, în total, 5.935 de sancțiuni contravenționale principale: 5.603 amenzi și 332 avertismente. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 89,53 milioane lei (16,78 milioane EUR). Potrivit raportului Fiscului, comparativ cu primul semestru din 2025, valoarea amenzilor contravenționale a crescut cu 16% în primele șase luni din 2026.

Separat, în ceea ce privește confiscările de numerar, de venituri din activităţi ilicite şi de bunuri, valoarea totală estimată a acestora este de 297,79 milioane lei.

În urma verificărilor documentare desfășurate de inspectorii Antifraudă ANAF, pentru 854 de entități au fost emise decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite însumând 228,17 milioane lei.

În ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, Antifrauda a estimat implicații fiscale suplimentare de 1,4 miliarde de lei, reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și alte creanțe. Totodată, au trimis organelor de urmărire penală 312 sesizări, pentru prejudicii totale estimate la 661,88 milioane de lei. Aproape 92% din valoarea acestor prejudicii provine din cazuri în care suma depășește un milion de lei.

Pe lângă aceste sesizări, inspectorii Antifraudă au transmis organelor de urmărire penală alte 40 de acte de control cu implicații fiscale în valoare totală de 69,85 mil. lei, întocmite la solicitarea acestora și în completarea unor dosare penale. Au fost instituite 648 de măsuri asigurătorii, în valoare de 654,19 mil. lei.

Ce le recomandă șeful ANAF antreprenorilor. Să-și verifice contabilii și achizițiile făcute pe firmă

Recent, șeful ANAF le-a transmis antreprenorilor și câteva recomandări privind modul în care își gestionează afacerile. Adrian Nica i-a sfătuit să-și verifice de două ori contabilii care le depun declarațiile și să fie atenți la cheltuielile pe care le fac pe firmă, mai ales atunci când cumpără bunuri sau servicii în scop personal.

Nica a explicat că ANAF folosește anumite informații obținute în urma controalelor pentru a identifica în baza sa de date și alți contribuabili cu un comportament similar. El a dat și un exemplu în acest sens, într-un interviu acordat Economedia.

„În mediul online am identificat o persoană cu o viață opulentă, cu mașini de lux. Ne-am uitat la veniturile acestei persoane. Am văzut că avea o profesie unde mergem toți atunci când vrem să ne aranjăm părul și apoi în urma analizei de risc o echipă de control a mers acolo. S-a confirmat că vorbim de evaziune fiscală. Ce am făcut mai departe? Noi profilăm aceste persoane, facem un profil al acestei persoane care are creditare de societate. […] Ne-am uitat în baza de date și am văzut că pe lângă mașinile de lux pe care le folosea și-a și creditat societatea cu sume mari de bani. Acest profil noi îl punem în baza de date și practic identificăm toți care au un comportament la fel ca acest contribuabil și mergem în control la absolut toți”, a spus președintele ANAF.

Adrian Nica a făcut și o recomandare firmelor, cu această ocazie.

„Pe lângă case, noi ne uităm și în aplicațiile noastre, respectiv aplicațiile contabile. Aș atrage atenția tuturor agenților economici să-și verifice de două ori contabilii care le depun declarații, partea de SAF-T, balanțe la ANAF pentru a se asigura că sunt cele corecte și nu avem situații în care contabilul din lipsă de timp să depună ceva doar pentru a respecta termenul”, a spus acesta.

Adrian Nica a mai precizat că în urma controalelor, ANAF identifică uneori același contabil în cazul mai multor contribuabili verificați.

„Nu e bine și nu-i corect să faci un cadou unei persoane dragi plătind pe firmă, cu factură pe firmă, că ANAF-ul vede asta și vă puteți trezi într-o bună zi să aveți sechestru pe cadoul fiicei, soției, soțului doar pentru că nu v-ați plătit taxele la zi și e o situație ingrată pentru toți. Atunci când cumperi ceva pe firmă, acel bun e proprietatea firmei și poate fi supus sechestrului ANAF dacă la un moment dat nu-ți plătești taxele. De când avem e-Factura vedem absolut tot, vedem viața fiecărui contribuabil și îl rog pe fiecare cetățean să se gândească de 10 ori când cumpără ceva pe firmă”, a atenționat Nica.