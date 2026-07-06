Controale ANAF: OFICIAL, de acum și Antifrauda va verifica situațiile fiscale personale, pentru impozitarea cu 70% a veniturilor nejustificate obținute de persoane fizice

De acum, verificarea situaţiei fiscale personale se va exercita și de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF, în vederea impozitării cu 70% asupra veniturilor din surse neidentificate, obținute de persoanele fizice, prevede un ordin publicat în Monitorul Oficial, luni.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 768/2026 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Până acum, verificarea documentară a veniturilor persoanelor fizice a căror sursă nu este identificată putea fi realizată exclusiv de trei structuri ale ANAF.

Este vorba despre Direcția generală control venituri persoane fizice din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciile de verificări fiscale din cadrul aparatului propriu al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice și structurile de inspecţie fiscală persoane fizice din cadrul unităților subordonate direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al dobânzilor și penalităților de întârziere.

În cadrul controalelor antifraudă au apărut și situații în care s-au constatat venituri obtinute de persoane fizice, fără să poată fi identificată sursa banilor, conform referatului de aprobare care însoțea forma de proiect a Ordinului oficializat acum.

Aceste situații „pot fi valorificate operativ, prin emiterea unei decizii de impunere în cadrul unor verificări documentare”, spunea ANAF.

Deși „organele de control antifraudă” sunt competente să constate, în cadrul verificării documentare efectuată asupra impozitului pe venit, venituri a căror sursă nu a fost identificată, Antifrauda nu are atribuții pentru emiterea deciziei de impunere în cadrul verificărilor documentare pentru a stabili impozitele de 70%.

În aceste cazuri, Antifrauda comunică ceea ce constată în acțiunile de control către Direcția generală control venituri persoane fizice ,„în vederea valorificării, respectiv în efectuării unei analize de risc punctuale”.

Astfel, a fost nevoie de o modificare care prevede atribuirea de competențe Direcției generale antifraudă fiscală pentru stabilirea impozitului pe venit din surse neidentificate în cadrul verificărilor documentare efectuate.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 768/2026 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.