Amenzi ANPC de 5.000-25.000 lei pentru magazinele care refuză să înlocuiască produsele neconforme cumpărate de consumatori- Legea 190/2025 a intrat în vigoare

Magazinele din România riscă amenzi de 5.000-25.000 de lei, din partea Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), dacă refuză sau întârzie înlocuirea produselor considerate neconforme, vândute consumatorilor, potrivit Legii 190/2025, care a apărut în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

„Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice”, conform art. 11, alin. (7) din OUG 140/2021.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei, conform Legii 190/2025. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial de joi, 20 noiembrie 2025 și a intrat în vigoare în termen de 3 zile.

Obligația magazinelor de a înlocui produsele neconforme fusese introdusă de parlamentari în anul 2023, prin completarea OUG 140/2021, dar nu au fost prevăzute și sancțiuni. Prin noua Lege 190/2025, inițiată de un grup de parlamentari PNL, obligația respectivă a fost prevăzută și cu amenzi în cazul încălcării sale.

„Prin includerea art. 11 alin. (7) în sfera sancţiunilor, legea oferă Autorităţii un instrument suplimentar pentru a interveni eficient atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.