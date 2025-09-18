Skip to content

Amendă GDPR pentru un mare lanț de farmacii din România

Amendă GDPR pentru un mare lanț de farmacii din România
Sursă: © Designer491 | Dreamstime.com

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat cu amendă GDPR în valoare de 1.000 EUR firma care operează farmaciile Dr. Max.

ANSPDCP spune că a finalizat în august 2025 o investigație la firma Dr. Max SRL și a constatat încălcarea prevederilor art. 12 alin. (3) și (4) și ale art. 17 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). Autoritatea susține, de asemenea, că a descoperit, în cadrul investigației, că un angajat a păstrat o copie a unui buletin fără consimțământul persoanei căreia îi aparține documentul.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care petenta reclama refuzul operatorului Dr.Max SRL de a da curs cererii sale de ștergere a datelor cu caracter personal. În cursul desfășurării investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a constatat că un angajat al operatorului a reținut o copie a cărții de identitate a petentei fără consimțământul acesteia”, conform Autorității pentru protecția datelor personale.

Ca atare, firma a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 5.057 lei, echivalentul a 1.000 EUR.

Autoritatea a mai precizat că firma nu a prezentat dovezi că ar fi comunicat un răspuns la cererea persoanei vizate, prin care aceasta solicita ștergerea datelor sale din evidențele operatorului.

Pe lângă amenda primită și pe care a și achitat-o între timp, firma va mai trebui să asigure:

  • revizuirea/actualizarea/implementarea unor proceduri interne privind modul de soluționare a cererilor depuse de persoanele vizate în temeiul Regulamentul (UE) 679/2016 (art. 12-22), respectarea în toate cazurile a dispozițiilor aplicabile privind analizarea și soluționarea fără întârziere a acestor cereri, astfel încât operatorul să se asigure că dă curs efectiv cererilor prin care se exercită drepturile persoanelor vizate, precum și instruirea regulată a personalului operatorului în acest sens;
  • comunicarea unui răspuns petentei la cererea de exercitare a dreptului de ștergere din data.

Taxe

antreprenor

„Companiile care nu se conformează riscă dizolvarea”. „Consecințe drastice” pentru afaceri, în urma pachetului fiscal 2 al Guvernului Bolojan (experte)

Firmele de software și alte servicii, obligate să raporteze dacă românii intră pe site-uri neautorizate de jocuri de noroc. Ce riscă dacă nu se conformează

tva-dreamstime.jpg

Firmele își pot deduce TVA pentru teambuildingurile pe care le organizează pentru angajații lor? Consultanții fiscali au cerut lămuriri Ministerului Finanțelor

OFICIAL Formularul 394, actualizat cu noile cote de TVA în vigoare de la 1 august 2025. ANAF a publicat și versiunea PDF a declarației

taxe-calculator

Întoarcerea impozitului de 16%: crypto, dividende, acțiuni. Impactul asupra persoanelor fizice, explicat de un expert în taxe