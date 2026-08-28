Amazon Web Services oferă cursuri gratuite de cloud și inteligență artificială studenților din România

Studenții din peste 60 de țări, inclusiv din România, pot beneficia de un pachet gratuit de cursuri de cloud computing și inteligență artificială, exerciții practice și materiale de pregătire pentru examenele de certificare, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Pentru a se înscrie, studenții (majori) trebuie să-și creeze un cont pe platforma AWS Builder Center și să-și confirme statutul de student prin sistemul SheerID. Procesul durează câteva minute. După completarea profilului, cursurile sunt disponibile imediat.

Cu cât studenții sunt mai activi în comunitatea Builder Center - scriu articole tehnice, comentează, colectează insigne - cu atât deblochează mai multe beneficii. După 7 insigne primesc primele credite pentru servicii AWS (10 dolari), după 14 încă 20 de dolari, iar după 21 - un voucher pentru examenul AWS Certified Cloud Practitioner în valoare de 100 de dolari. În total, un singur student poate acumula un pachet de 579 de dolari fără să cheltuiască nimic.

Nu este nevoie de experiență anterioară cu tehnologiile cloud - cursurile pornesc de la zero, transmite compania, iar certificarea AWS este un atu real pe piața IT, care poate fi biletul de intrare la un interviu.

„Vrem ca studenții să poată construi proiecte reale, nu doar să parcurgă teorie. Le oferim acces la ateliere practice, credite pentru cloud și voucher pentru certificat. Rezultatul? Cineva care până de curând era doar curios de domeniu termină programul cu competențe pe care angajatorii chiar le caută”, a declarat Kim Majerus, vicepreședinte pentru educație globală la AWS.

În universitățile din peste 60 de țări funcționează AWS Student Builder Groups, comunități conduse de studenți care lucrează împreună la proiecte tehnologice. Studenții din România se pot alătura unui grup existent sau pot înființa unul nou la universitatea lor.

Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă a AWS, în cadrul căreia compania a alocat peste 500 milioane dolari pentru sprijinul educațional al studenților la nivel global. Motivul: cererea tot mai mare de specialiști cu competențe în cloud și AI.