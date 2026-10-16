Amazon lansează două dispozitive cu inteligență artificială, după achiziția startup-ului Bee

Amazon a prezentat joi două noi dispozitive din gama Bee, echipate cu inteligenţă artificială, care pot înregistra, transcrie şi analiza conversaţiile utilizatorilor, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Lansarea marchează prima actualizare a gamei după achiziţia firmei de dispozitive personale cu AI Bee, în iulie 2025, şi face parte din strategia companiei de extindere pe această piață.

Primul dispozitiv, Bee Frontier, este o versiune îmbunătăţită a brăţării inteligente existente şi poate fi purtat la încheietură sau prins de îmbrăcăminte. Costă 75 dolari, faţă de 50 dolari pentru modelul anterior, şi oferă o autonomie de până la 7 zile. Cele două microfoane au un sistem îmbunătăţit de filtrare a zgomotului, pentru a identifica informaţiile relevante chiar şi în medii aglomerate. Al doilea produs, Bee Eclipse, costă 100 dolari şi are dimensiunea unui card bancar, fiind conceput pentru a se ataşa magnetic pe spatele telefonului. Bee Frontier este deja disponibil, în timp ce Eclipse va fi lansat ulterior.

Bee Eclipse. Sursă: Bee

Spre deosebire de difuzoarele inteligente Echo, care activează asistentul Alexa numai după rostirea unui cuvânt de comandă, dispozitivele Bee înregistrează continuu atunci când sunt pornite. Inteligenţa artificială poate genera rezumate ale conversaţiilor, poate identifica subiecte recurente şi poate recupera informaţii din discuţiile anterioare.

Abonamentul Bee Pro, disponibil pentru 12 dolari/lună, oferă rezumate nelimitate şi integrare cu magazinul Amazon, asistentul Alexa+ şi aplicaţii externe. De exemplu, un produs menţionat într-o conversaţie ar putea apărea ulterior printre recomandările de cumpărare.

Funcţionarea permanentă a microfoanelor ridică însă întrebări privind protecţia vieţii private, într-un moment în care şi alte dispozitive AI, precum ochelarii inteligenţi Meta, au atras critici legate de confidenţialitate.

Amazon susţine că datele sunt protejate astfel încât nici măcar compania să nu le poată accesa, că înregistrările audio nu sunt stocate şi că utilizatorii îşi pot şterge oricând transcrierile şi rezumatele. Un indicator luminos LED semnalează atunci când dispozitivele înregistrează.

Noile produse intră pe o piaţă tot mai competitivă, pe care Meta dezvoltă ochelari inteligenţi şi dispozitivul portabil Muse Charm, în timp ce companii precum Plaud şi Friend comercializează aparate dedicate înregistrării conversaţiilor şi asistenţei AI. Amazon îşi extinde simultan oferta de echipamente cu inteligenţă artificială, după ce a anunţat recent trei noi tablete Alexa, înlocuind gama sa de tablete Fire cu preţ redus.