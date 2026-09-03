Ajutorul pentru motorina transportatorilor ar putea scădea până la 43 bani/litru în perioada de criză. Ministerul Finanțelor modifică schema

Transportatorii de mărfuri și persoane ar putea primi un ajutor de stat mai mic pentru motorină în perioadele în care Guvernul activează reduceri mai mari ale accizei pentru întreaga piață, potrivit unui proiect de Hotărâre publicat joi, 3 septembrie 2026, de Ministerul Finanțelor.

Proiectul modifică schema prin care transportatorilor li se restituie parțial acciza la motorina utilizată drept combustibil. În prezent, ajutorul poate ajunge la 85 bani/litru.

Noua regulă ar urma să se aplice atunci când este declarată o situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și intră în funcțiune mecanismul prin care statul poate reduce temporar acciza la motorina standard.

Dacă reducerea generală a accizei ajunge la 15%, ajutorul acordat transportatorilor ar urma să fie de 71 bani/litru. La o reducere a accizei de 20%, sprijinul ar scădea la 57 bani/litru, iar în cazul unei diminuări de 25%, ajutorul ar ajunge la 43 bani/litru.

Reducerea ajutorului separat pentru transportatori nu înseamnă însă că aceștia pierd pur și simplu o parte din sprijin. Modificarea apare tocmai în situațiile în care acciza la motorină este deja redusă pentru întreaga piață, iar cumularea acestei facilități cu restituirea integrală de 85 bani/litru ar coborî nivelul de taxare sub pragul minim permis în Uniunea Europeană.

De ce nu mai pot primi transportatorii 85 bani/litru în toate situațiile

Schimbarea vine după adoptarea Legii nr. 162/2026, prin care a fost introdus un mecanism dinamic de ajustare a accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă.

Mecanismul urmărește doi indicatori: variația cotațiilor Platts pentru motorină și variația prețului mediu la pompă. Reducerea accizei se activează doar dacă ambii indicatori depășesc simultan pragul de 5%.

În funcție de evoluția pieței, diminuarea accizei poate fi făcută gradual, în cinci trepte: 5%, 10%, 15%, 20% sau 25%.

Problema apare de la pragul de 15% în sus.

Ministerul Finanțelor arată în nota de fundamentare că, dacă statul ar reduce acciza cu între 15% și 25% și ar continua în același timp să restituie integral transportatorilor cei 85 bani/litru, nivelul accizei pentru motorina standard ar coborî sub nivelul minim obligatoriu de impozitare stabilit la nivelul Uniunii Europene.

Într-o asemenea situație, România s-ar expune unei posibile proceduri de infringement din partea Comisiei Europene pentru nerespectarea nivelului minim european de taxare.

De aceea, Guvernul propune ca valoarea ajutorului acordat transportatorilor să scadă pe măsură ce crește reducerea generală a accizei.

La o diminuare a accizei de 15%, nivelul redus al accizei ar fi de 2.094,29 lei/1.000 litri, iar transportatorii ar primi 71 bani/litru.

Dacă reducerea accizei ajunge la 20%, nivelul prevăzut este de 2.234,29 lei/1.000 litri, iar ajutorul scade la 57 bani/litru.

În scenariul maxim, cu o reducere a accizei de 25%, nivelul stabilit ar fi de 2.374,29 lei/1.000 litri, iar transportatorii ar primi 43 bani/litru.

Ministerul susține că astfel poate fi acordat „suportul financiar maximal posibil”, fără încălcarea normelor Uniunii Europene.

Pentru treptele mai mici de reducere generală a accizei, de 5% și 10%, proiectul publicat nu introduce valori distincte ale ajutorului pentru transportatori.

Schema vizează transportatorii de mărfuri și persoane

Schema modificată este cea instituită prin HG nr. 1.094/2025 pentru compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Ministerul Finanțelor arată că măsura este destinată în continuare transportatorilor de mărfuri și persoane și urmărește să atenueze efectele creșterii prețurilor carburanților asupra sectorului de transport.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul nu modifică nici condițiile de compatibilitate ale schemei de ajutor de stat care au fost avizate anterior de Consiliul Concurenței.

Proiectul actualizează și formularele folosite pentru administrarea schemei. În noul borderou al alimentărilor cu combustibil apare inclusiv o rubrică prin care operatorul trebuie să indice dacă alimentarea a fost făcută cu motorină „Standard” sau cu alt tip de motorină.

Ministerul Finanțelor spune că modificarea nu aduce costuri suplimentare la buget

Ministerul Finanțelor susține că proiectul nu are impact suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Finanțarea schemei ar urma să se facă în limita bugetului deja aprobat pentru anul 2026 și a estimărilor pentru anii următori pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Finanțelor la 3 septembrie 2026. Pentru ca noile reguli să se aplice, actul normativ trebuie adoptat de Guvern.