Finanțare UE de 100 milioane EUR pentru firmele de drone și tehnologii de apărare anti-dronă. Se lansează EIC STEP Defence Scale Up

Uniunea Europeană lansează linia de finanțare EIC STEP Defence Scale Up, în valoare de 100 de milioane de euro, destinată companiilor europene care dezvoltă tehnologii de apărare anti-dronă și alte sisteme de securitate, a anunțat Consiliul European pentru Inovare (EIC), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. În același timp, Comisia Europeană a decis să permită și startup-urilor și firmelor mici și mijlocii care dezvoltă tehnologii de apărare și dual use (pentru uz militar și civil) să acceseze finanțările din programele mai vechi ale EIC.

EIC STEP Defence Scale Up - 100 milioane EUR pentru tehnologii de apărare

Apelul de finanțare anunțat acum de Consiliul European pentru Inovare, EIC STEP Defence Scale Up, în valoare de 100 de milioane EUR, este destinată companiilor din statele membre ale UE, din țările Spațiului Economic European asociate la Horizon Europe și din Ucraina.

Companiile eligibile vor putea aplica la finanțare în perioada 30 iunie – 28 octombrie 2026, iar rezultatele sunt așteptate la începutul anului 2027.

Aceste firme pot primi până la 30 de milioane EUR sub formă de finanțare directă prin investiții de capital pentru a accelera extinderea capacităților lor industriale în domenii precum:

apărarea aeriană și antirachetă,

drone și sisteme anti-drone,

alte tehnologii critice de apărare.

Este pentru prima dată când un program de finanțare al UE va investi direct în capitalul companiilor din domeniul apărării.

EIC va co-investi în runde majore de finanțare, care variază de obicei între 50 și 150 de milioane EUR sau mai mult, valoarea totală a rundelor fiind estimată la cel puțin de trei până la cinci ori mai mare decât investiția solicitată de la EIC.

Granturi IMM de max. 2,5 milioane EUR și investiții de max. 30 milioane EUR pentru startup-uri și alte firme de apărare și dual use

Comisia Europeană a decis extinderea tuturor finanțărilor EIC astfel încât să cuprindă și domeniul apărării și dual use (tehnolgii cu dublă întrebuințare - militară și civilă).

Startup-urile și firmele mici și mijlocii europene, care dezvoltă tehnologii de apărare și dual-use (militare și civile) vor putea obține și ele granturi IMM de până la 2,5 milioane EUR și investiții equity de până la 30 de milioane EUR prin programele Consiliului European pentru Inovare (EIC), conform deciziei Comisiei Europene.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Comisia Europeană a modificat programul de lucru al EIC pentru 2026, astfel încât să poată fi admise la finanțările europene și firmele care dezvoltă tehnologii pentru sectorul apărării și tehnologii cu întrebuințare duală (militară și civilă).

Astfel, programele EIC Accelerator și STEP Scaleup vor sprijini firmele care dezvoltă tehnologii cu dublă utilizare. Startup-urile și IMM-urile care dezvoltă tehnologii cu accent pe cazuri de utilizare cu dublă destinație, atât civilă, cât și de apărare pot solicita granturi de până la 2,5 milioane EUR și investiții de capital de până la 30 de milioane EUR. Companiile pot aplica în conformitate cu regulile EIC Accelerator și STEP Scaleup.

Sunt avute în vedere, de exemplu, firme europene care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială, tehnologii cuantice, materiale avansate, robotică.

Apărarea și utilizarea duală devin domenii din ce în ce mai importante pentru companiile de tip startup și scale-up din Europa, iar sprijinul pentru inovarea în domeniul apărării și tehnologiile critice de apărare este de așteptat să continue în 2027.

Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru Start-up-uri, Cercetare și Inovare, a declarat:

„Consiliul European pentru Inovare a fost creat pentru a-și asuma riscuri, iar noi trebuie să ne asumăm riscuri atunci când vine vorba despre dezvoltarea tehnologiilor europene care ne mențin în siguranță. Trebuie să investim în tehnologii critice pentru a asigura și autonomia strategică a Europei – fie că este vorba despre drone, apărare cibernetică sau tehnologii cuantice. Acest lucru va susține poziția de lider tehnologic și inovarea Europei în deceniile următoare.”

Pentru mai multe informații, participați la o sesiune informativă programtă pe 24 iunie.