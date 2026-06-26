AI intră în etapa costurilor. Cazul Oracle arată de ce aceeași investiție poate avea o logică diferită pentru o corporație și pentru un antreprenor

Oracle reduce aproximativ 21.000 de locuri de muncă și accelerează investițiile de circa 70 de miliarde de dolari în infrastructura AI. Dincolo de restructurări, cazul deschide o dezbatere nouă: după etapa capabilităților, inteligența artificială intră în etapa costurilor, iar valoarea unei investiții începe să depindă tot mai mult de tipul organizației și de contextul economic în care este luată.

Oracle a devenit una dintre cele mai recente companii din tehnologie care își reorganizează masiv activitatea în contextul cursei globale pentru inteligența artificială.

Compania a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaților într-un singur an fiscal și estimează investiții de aproximativ 70 de miliarde de dolari în infrastructura necesară dezvoltării serviciilor AI.

Știrea este importantă și pentru România, unde restructurările Oracle au afectat inclusiv operațiuni locale. Însă, dincolo de dimensiunea concedierilor și de valoarea impresionantă a investițiilor, cazul Oracle ridică o întrebare care începe să conteze tot mai mult pentru mediul de afaceri.

Dacă, în ultimii doi ani, întrebarea dominantă a fost câți oameni poate înlocui inteligența artificială, următoarea etapă pare să înceapă cu o altă întrebare: cât costă, de fapt, AI și unde produce suficientă valoare economică încât investiția să fie justificată?

Oracle schimbă întrebarea

Potrivit raportului anual al companiei, Oracle și-a redus efectivul de personal de la aproximativ 162.000 la 141.000 de angajați în anul fiscal încheiat la 31 mai 2026. Costurile restructurărilor au ajuns la aproximativ 1,84 miliarde de dolari, de aproape cinci ori mai mari decât în anul precedent.

În același timp, compania accelerează investițiile în infrastructura AI, estimând cheltuieli de capital de aproximativ 70 de miliarde de dolari pentru extinderea centrelor de date și a capacităților necesare noii generații de servicii bazate pe inteligență artificială.

Oracle nu este un caz izolat. Meta, Microsoft, Amazon și alți mari jucători din industrie investesc, la rândul lor, zeci de miliarde de dolari în AI și își reorganizează structurile pentru a susține această transformare.

Până aici, povestea pare cunoscută. Mai puțin discutată este însă întrebarea care începe să apară odată cu maturizarea acestor investiții.

AI începe să aibă și o notă de plată

Primii ani ai exploziei AI au fost dominați de entuziasmul tehnologic. Discuțiile s-au concentrat pe ceea ce poate face inteligența artificială: automatizarea sarcinilor repetitive, creșterea productivității, generarea de conținut, dezvoltarea software sau analiza datelor.

Pe măsură ce implementările se extind, începe însă să devină vizibilă și o altă categorie de costuri. Nu mai este vorba doar despre abonamente la modele AI. În ecuație intră puterea de calcul, infrastructura cloud, integrarea în sistemele companiei, dezvoltarea aplicațiilor, securitatea, mentenanța, instruirea angajaților și actualizarea permanentă a soluțiilor utilizate.

Vicepreședintele Nvidia, Bryan Catanzaro, sintetiza recent această schimbare printr-o observație care a atras atenția industriei:

„Costul puterii de calcul este cu mult peste costul unui angajat”.

Afirmația nu înseamnă că AI este, în mod automat, mai scumpă decât oamenii. Ea sugerează însă că, pe măsură ce proiectele devin tot mai complexe, costul total al utilizării AI începe să fie analizat la fel de atent precum beneficiile pe care le poate aduce.

De ce aceeași decizie poate însemna altceva pentru un antreprenor

Aici apare poate cea mai interesantă lecție economică a cazului Oracle.

La prima vedere, concluzia ar putea părea simplă: marile companii concediază oameni și investesc în AI. În realitate, aceeași decizie poate avea motivații complet diferite în funcție de tipul organizației.

O corporație globală urmărește simultan mai multe obiective: poziționarea față de concurență, relația cu investitorii, dezvoltarea unor produse noi, extinderea infrastructurii și consolidarea avantajelor competitive pe termen lung.

Un antreprenor sau un IMM privește aceeași investiție printr-o altă lentilă: fluxul de numerar, costurile recurente, recuperarea investiției și impactul asupra profitabilității.

În economie există situații în care aceeași decizie este perfect rațională pentru o corporație și poate avea o logică economică diferită pentru un IMM, deoarece cele două tipuri de companii operează sub constrângeri, obiective și stimulente diferite. Din acest motiv, simpla preluare a strategiei unei companii globale nu spune întotdeauna nimic despre eficiența aceleiași decizii într-o afacere de dimensiuni mult mai mici.





Aceasta nu înseamnă că una dintre abordări este corectă, iar cealaltă greșită. Înseamnă doar că deciziile economice trebuie analizate în contextul în care sunt luate.

Nu toate procesele merită transferate către AI

Pe măsură ce economia AI se maturizează, începe să se schimbe și întrebarea pe care și-o pun companiile.

Până acum, accentul era pus aproape exclusiv pe posibilitatea tehnică.

Poate AI să facă această activitate?

În următorii ani, întrebarea pare să devină alta.

Merită, din punct de vedere economic, ca AI să preia această activitate?

Diferența este esențială. Nu toate procesele generează aceeași valoare. Unele pot produce economii importante de timp și bani. Altele pot ajunge să coste mai mult decât beneficiile pe care le aduc, dacă sunt luate în calcul toate componentele investiției. Din această perspectivă, adevărata competiție nu se va purta neapărat între companiile care folosesc AI și cele care nu folosesc AI, ci între organizațiile care reușesc să identifice exact acele procese în care inteligența artificială produce valoare economică netă.

Economia AI intră într-o etapă nouă

Cazul Oracle este relevant nu doar prin dimensiunea restructurărilor sau prin investițiile de zeci de miliarde de dolari. El marchează și începutul unei schimbări de perspectivă.

Dacă primii ani ai revoluției AI au fost despre capabilitățile tehnologiei, următorii ar putea fi despre costurile și rentabilitatea ei.

Pentru antreprenori, întrebarea nu va mai fi doar dacă AI poate automatiza un proces, ci dacă acel proces produce suficientă valoare încât investiția să fie justificată.

Poate că adevărata maturizare a inteligenței artificiale nu va începe atunci când aceasta va putea face mai multe lucruri decât oamenii. Ci atunci când companiile vor înceta să se întrebe dacă AI poate prelua un anumit proces și vor începe să calculeze dacă acel proces creează suficientă valoare încât costul total al utilizării AI să fie justificat.

În acel moment, competiția nu se va mai purta doar între companiile care folosesc AI și cele care nu folosesc AI, ci între organizațiile care înțeleg unde inteligența artificială creează valoare economică și cele care adoptă tehnologia doar pentru că este nouă.











