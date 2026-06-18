1 miliard EUR pentru firmele care investesc în capacități de producție, în România: Guvernul a aprobat instrumentul de finanțare

Guvernul interimar a aprobat, joi, instrumentul de finanțare pentru investiții de 5,313 miliarde lei (circa 1 miliard EUR), pentru firmele care dezvoltă capacități de producție în România, a informat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Este vorba despre un mecanism de finanțare prevăzut în așa-numitul pachet de relansare economică, prevăzut în OUG nr. 8/2026.

Mecanismul vizează investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare, în sectoare economice care înregistrau un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă.

Companiile pot primi sprijin pentru investiții inițiale de minimum 50 milioane lei. Banii vor putea fi folosiți pentru construcții, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

Miza schemei este creșterea producției interne, dezvoltarea unor lanțuri valorice locale, reducerea dependenței de importuri și crearea de noi locuri de muncă.

Programul are un calendar multianual, conceput pentru a oferi predictibilitate investitorilor: acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026–2032, iar plățile vor fi efectuate în perioada 2027–2036. Ministerul Finanțelor va organiza anual sesiuni de depunere a cererilor, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte de lansare.

Un element de noutate al instrumentului îl reprezintă flexibilitatea formei de sprijin, companiile având posibilitatea de a alege între grant direct și credit fiscal, în funcție de necesitățile de capital și de modelul de dezvoltare.

„România are nevoie de investiții care produc valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială în România. Prin acest instrument creat de Ministerul Finanțelor, punem la dispoziția companiilor 5,313 miliarde lei pentru proiecte mari de producție, în sectoare unde astăzi importăm prea mult. Nu putem reduce dezechilibrele economice fără a crește capacitățile de producție internă, atragere de capital și utilizarea inteligentă a resurselor publice. Este un pas important prin care oferim companiilor resursele necesare pentru dezvoltarea unor capacități moderne de producție și pentru crearea de noi locuri de muncă, contribuind în același timp la reducerea deficitului comercial și la consolidarea rezilienței economice a României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Criterii de eligibilitate și accesare

Finanțarea este condiționată de realizarea unei investiții inițiale cu cheltuieli eligibile de minimum 50 milioane lei. Schema este accesibilă atât companiilor cu istoric, cât și start-up-urilor, sub rezerva îndeplinirii unor cerințe financiare și operaționale stricte.

Pentru companiile aflate în activitate, accesul la fonduri este condiționat de deținerea unor capitaluri proprii pozitive și de înregistrarea unei rentabilități a cifrei de afaceri peste zero în unul din ultimele trei exerciții financiare.

În cazul întreprinderilor nou-înființate, este obligatoriu un capital social minim de 100.000 lei, fiind excluse entitățile ai căror acționari dețin sau au deținut în ultimii doi ani companii care au desfășurat activitatea pentru care se solicită sprijinul.

De asemenea, entitățile solicitante nu trebuie să fie în dificultate financiară, insolvență sau sub incidența unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Evaluarea proiectelor și prioritizarea investițiilor

Cererile de acord pentru finanțare vor fi ierarhizate printr-un sistem de punctaj conceput să direcționeze fondurile către proiectele cu impact maxim în economia reală.

Acordurile de finanțare vor putea fi emise până în anul 2032, iar plata ajutoarelor de stat se va realiza până în anul 2036, oferind investitorilor un cadru predictibil și stabil pentru implementarea proiectelor.

Proiectele vor fi ierarhizate pe baza unui sistem de punctaj care urmărește maximizarea impactului economic, cu accent pe reducerea importurilor, dezvoltarea lanțurilor valorice locale, creșterea gradului de automatizare și a capacităților de producție în sectoarele strategice, urmând a fi evaluate pe baza criteriilor de eligibilitate.