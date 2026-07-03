Un taximetrist din București, prins cu dispozitiv de tip „maimuță”. Poliția Locală a dat amenzi de 22.000 de lei în patru zile de controale

Un taximetrist din București a fost prins folosind un dispozitiv de tip „maimuță”, un sistem ilegal care poate modifica valoarea afișată de aparatul de taxat. Descoperirea a fost făcută în timpul unor controale desfășurate de Poliția Locală a Municipiului București în ultimele patru zile, în urma cărora au fost verificate 34 de taxiuri și au fost aplicate amenzi în valoare totală de 22.000 de lei.

Acțiunile au avut loc în zonele Piața Rosetti, Piața Romană, Autogara Filaret, Bulevardul Gheorghe Șincai, strada Academiei și strada Ion Câmpineanu.

„Maimuța”, metoda care încă nu a dispărut

Potrivit Poliției Locale, unul dintre șoferii controlați folosea un dispozitiv de tip „maimuță”, un sistem ilegal care poate interveni asupra funcționării aparatului de taxat.

Pe scurt, dispozitivul modifică artificial modul în care este calculată cursa, astfel încât suma afișată pe taximetru poate crește mai repede decât ar rezulta din distanța parcursă și timpul efectiv al deplasării. Pentru client, aparatul pare să funcționeze normal, fără să existe indicii vizibile că acesta este influențat de un dispozitiv ascuns.

În anii 2000 și la începutul anilor 2010, astfel de dispozitive au devenit cunoscute sub denumirea populară de „maimuță”, după numeroasele controale și dosare deschise de autorități.

Deși piața transportului de persoane s-a schimbat radical odată cu apariția platformelor de ride-hailing, cazul descoperit acum arată că această metodă de fraudare nu a dispărut complet.

Amenzi și autorizații reținute

În total, Poliția Locală a verificat 34 de taxiuri și a aplicat sancțiuni în valoare de 22.000 de lei.

Amenzile au vizat în principal lipsa autorizației de taxi și a atestatului profesional al conducătorului auto.

În două cazuri au fost reținute autorizațiile de taxi, acestea urmând să fie restituite doar după intrarea în legalitate.

În cadrul acțiunii au fost verificate autorizațiile de transport și de taxi, certificatul de înmatriculare cu ITP valabil pentru taxi, polițele de asigurare, certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român, verificarea metrologică a aparatului de taxat, atestatul profesional al șoferului și contractul cu dispeceratul.

„Dar Uber și Bolt când sunt controlate?”

Postarea Poliției Locale a generat numeroase comentarii din partea utilizatorilor, cea mai frecventă întrebare fiind de ce astfel de controale nu sunt efectuate și în cazul mașinilor care operează prin platformele de ride-hailing, precum Uber și Bolt.

Instituția a răspuns că nu are atribuții în acest domeniu.

„Nu avem competențe pentru a verifica mașinile de tip ridesharing. Sunt controlate de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și de Brigada Rutieră”, a transmis Poliția Locală, într-un răspuns publicat în secțiunea de comentarii.

Alți utilizatori au atras atenția asupra fenomenului pirateriei din jurul Gării de Nord, Autogării Filaret și Aeroportului Otopeni, cerând intensificarea controalelor în aceste zone. Au existat și comentarii potrivit cărora verificările ar trebui extinse și desfășurate mai frecvent, inclusiv pe timpul nopții.

Poliția Locală a anunțat că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.



