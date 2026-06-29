Un tânăr antreprenor ucrainean a primit finanțări europene de 2,3 milioane EUR și și-a deschis o fabrică de hârtie lângă Paris

Un tânăr antreprenor ucrainean a obținut finanțări europene de 2,3 milioane de euro și și-a construit lângă Paris o mică fabrică de hârtie și carton pe bază de frunze uscate colectate din orașe.

Valentyn Frechka, în vârstă de 26 de ani, este fondatorul startup-ului Releaf. Totul a pornit de la o idee din liceu, pe când avea 17-18 ani. Îndrumat de profesoara de științe de la liceul pe care l-a urmat la Kiev, el s-a gândit la o modalitate de a produce hârtie fără să taie copacii.

Așa s-a născut afacerea Releaf, care astăzi preia frunzele uscate de la municipalități și le transformă în hârtie.

„Releaf este o companie care folosește materia constituită din frunzele căzute pentru a produce hârtie și carton de nouă generație, care pot fi folosite în loc să tăiem copacii. Noi lucrăm în principal cu municipalitățile, care ne furnizează frunzele uscate la punctele noastre de colectare”, a declarat, pentru StartupCafe, Valentyn Frechka, prezent recent la summitul Consiliului European pentru Inovare (EIC), de la Bruxelles.

Provocarea sa principală a fost cum să producă hârtie pe tot parcursul anului, în condițiile în care frunzele căzute sunt disponibile doar câteva luni pe an. De aceea, startup-ul folosește un procedeu de tratare și stocare a materiei prime primite de la municipalități.

Antreprenorul ucrainean a obținut finanțări de 2,3 milioane de euro, sub formă de granturi europene, în principal de la EIC și programe afiliate acestuia.

Cu acești bani, a deschis o facilitate de producție-pilot, lângă Paris, care funcționează tot anul cu frunzele furnizate de municipalități.

„Banii au fost investiți în linia-pilot de lângă Paris. A fost un punct de pornire pentru noi. În plus, în cercetare și participarea la expoziții. Avem puncte de colectare în mai multe orașe, unde facem și o semiprelucrare a frunzelor. Dar principala locație este lângă Paris”, a precizat tânărul antreprenor.

El a ajuns în Franța ca student la Institutul Politehnic din Paris, înainte ca Ucraina să fie atacată la scară largă de Rusia, începând din februarie 2022.

„Am absolvit în Franța și în Ucraina, pe zona de inginerie genetică și biotehnologie. Desigur, aș dori să revin în Ucraina. Nu mă consider o persoană care trăiește doar în Franța sau doar în Ucraina. Este vorba despre mobilitate, pentru că oportunitățile nu sunt distribuite uniform. În Ucraina sunt destule. Dacă voi putea aplica în Ucraina acest model de business sau dacă aș putea participa la reconstrucție, aș face asta”, a mai spus Valentyn Frechka.

Fabrica Releaf de lângă Paris produce hârtie și carton care ajung apoi la alte companii, producători de ambalaje. Astfel, din frunzele uscate din orașe se fabrică carton pentru coletele folosite în e-commerce, ambalaje pentru comerț, plicuri și altele. Releaf are un partener și în România, o firmă producătoare de sacoșe din hârtie, care se numește Emblema.

Activitatea principală a startup-ului este în zona Parisului, unde Releaf a găsit, în primul rând, deschidere din partea primăriilor. „La Paris am ajuns ca student la Institutul Politehnic din Franța. Am început ca student și am studiat biorafinarea și alte tehnologii. Este o combinație între a fi aproape de materia primă, de clienți și de infrastructură”, a explicat antreprenorul.

Municipalitățile sunt mulțumite că scapă de frunzele uscate din oraș, iar în felul acesta sunt salvați de la tăiere și copacii.

„Noi lucrăm cu frunzele care sunt colectate de municipalități ca deșeuri. De obicei, aceste deșeuri sunt arse sau compostate și nu aduc beneficii”, a explicat Valentyn.

Mai departe, firma sa vrea să atragă o investiție de private equity pentru a trece de la un proiect-pilot la un business viabil din punct de vedere comercial.

„Până acum, am strâns 2,3 milioane de euro, cea mai mare parte sub formă de granturi de la EIC și alte programe asociate, iar acum pregătim o investiție de private equity. Aceasta ne va ajuta să trecem de la un proiect-pilot la tracțiune comercială reală”, a mai spus Valentyn Frechka.