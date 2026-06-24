UiPath Foundation lansează un curriculum gratuit pentru predarea AI în școlile din România

Organizația non-profit a companiei IT româno-americane UiPath, UiPath Foundation, anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, lansarea curriculumului AI Generation, primul de literație în inteligență artificială, dezvoltat special pentru sistemul public de educație din România.

Programul este disponibil gratuit AICI.

Acesta este destinat elevilor de liceu (clasele IX-XII) și poate fi integrat de profesori indiferent de disciplina pe care o predau, fiind deja adus la clasă în școli din întreaga țară.

AI Generation își propune să ofere elevilor competențele necesare pentru a înțelege, evalua și utiliza responsabil aceste tehnologii.

„Elevii de liceu de astăzi fac parte dintr-o generație care folosește deja inteligența artificială și care învață despre ea pe cont propriu. AI Generation răspunde decalajului dintre cei care înțeleg și folosesc inteligent AI și cei care nu o folosesc responsabil sau nu o folosesc deloc. Curriculumul este un program complet, care ajută elevii și profesorii deopotrivă să introducă inteligența artificială la clasă într-un mod structurat, critic și cu valori clare. România are deja o Strategie Națională în domeniul Inteligenței Artificiale 2024–2027, care creează cadrul pentru ca elevii de liceu să poată studia noțiuni de AI prin discipline sau module opționale incluse în oferta educațională a școlilor. AI Generation este un răspuns concret la acest context”, declară Raluca Negulescu-Balaci, directoare executivă UiPath Foundation.

Programul este structurat pe trei piloni esențiali și adaptat realității din școlile românești și relevant pentru elevi:

Pilonul tehnic și instrucțional: a fost dezvoltat în parteneriat cu App Inventor Foundation, o inițiativă a Massachusetts Institute of Technology (MIT), cu experiență globală în educația despre tehnologie pentru tineri. Pilonul conceptual și pedagogic: se bazează pe Cadrul de competențe AI pentru elevi al UNESCO. Realitatea școlii românești: elevi și profesori români au fost implicați direct în consultarea și testarea curriculumului, iar fiecare lecție are o intenție pedagogică clară și adaptări pentru medii cu resurse limitate.

AI Generation este publicat sub licență deschisă Creative Commons BY-SA 4.0 și poate fi implementat imediat și gratuit în licee prin mecanismul curriculumului la decizia elevului din oferta școlii. Curriculumul a fost prezentat și în cadrul MIT AI & Education Summit de la Boston.

Programul a fost testat în 2024 cu 94 de liceeni din 20 de județe, înscrișiîn programul Caleidoscop, în care elevii au parcurs curriculumul alături de voluntarii Fundației – angajați UiPath. Dintre acești elevi, 40 au continuat către nivelul avansat de dezvoltare a aplicațiilor AI.

Rezultatele programului pilot au arătat că:

80% dintre participanți spun că sunt interesați de o carieră în domeniul inteligenței artificiale ;

; 88% declară că pot explica concepte de AI colegilor lor;

colegilor lor; elevii din mediul rural au obținut rezultate mai bune decât cei din mediul urban.

În anul școlar 2025-2026, AI Generation a ajuns la 1665 de elevi, prin 37 profesori care utilizează activități din curriculum la clasă, dintre care doi îl predau integral ca disciplină opțională, iar alți 371 de elevi au avut acces la curriculum prin intermediul programului Caleidoscop și al voluntarilor UiPath Foundation.

În plus, UiPath Foundation pune la dispoziție și un curs de formare în inteligență artificială pentru profesori, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, ca program complementar de dezvoltare profesională.

„Am testat curriculumul exact acolo unde decalajul digital este cel mai profund: în comunități rurale, orașe mici și în licee cu profiluri diverse. Mulți dintre elevi au avut, prin AI Generation, prima experiență structurată de învățare despre inteligența artificială. Rezultatele din programul pilot ne-au arătat, pe de o parte, că există o deschidere foarte mare din partea elevilor, care sunt incredibil de rapizi în a integra informațiile livrate de profesori, dar și că dacă AI Generation funcționează în aceste contexte, poate funcționa oriunde”, adaugă Raluca Negulescu-Balaci.

AI Generation dezvoltă cinci competențe esențiale pentru viitor:

Gândirea critică în relația cu tehnologia: capacitatea de a evalua, verifica și interpreta ce produce AI, nu doar de a consuma rezultatele;

capacitatea de a evalua, verifica și interpreta ce produce AI, nu doar de a consuma rezultatele; Înțelegerea funcționării AI: de la algoritmi de bază la sisteme generative, explicate pe înțelesul tuturor;

de la algoritmi de bază la sisteme generative, explicate pe înțelesul tuturor; Etica și responsabilitatea: ce întrebări să pui despre un sistem AI, ce riscuri există, unde este nevoie de judecata umană;

ce întrebări să pui despre un sistem AI, ce riscuri există, unde este nevoie de judecata umană; Competențele practice de creație: elevii proiectează aplicații care folosesc inteligența artificială;

elevii proiectează aplicații care folosesc inteligența artificială; Cetățenie digitală: capacitatea de a participa activ, informat și responsabil într-o societate în care inteligența artificială modelează accesul la informație și comunicarea.

Mai concret, elevii învață, de exemplu, cum funcționează algoritmii care le influențează fluxurile de conținut online, cum pot identifica conținuturi deepfake sau cum să analizeze critic informațiile generate de inteligența artificială. În a doua etapă a programului, ce va fi lansată public ulterior, vor dezvolta propriile aplicații folosind MIT App Inventor, integrând funcții precum chatbot-uri, clasificare de imagini, traducere automată sau text-to-speech.

Prioritatea fundației este extinderea implementării AI Generation în liceele din România și dezvoltarea unei comunități de profesori care să folosească curriculumul la clasă.

În paralel, datorită licenței deschise, organizații din Canada, Regatul Unit, Ecuador, Africa de Sud și Republica Moldova și-au exprimat deja interesul de a adapta curriculumul pentru propriile sisteme educaționale.