Uber cumpără un startup german de transport auto de lux

Platforma americană de ridesharing Uber a anunțat că achiziționează startup-ul berlinez Blacklane, care oferă un serviciu de transport auto premium, tip „black car”.

Mișcarea vine la scurt timp după lansarea serviciului Uber Elite, o ofertă premium care include șofer dedicat, facilități de lux în mașină, întâmpinare la aeroport și suport telefonic non-stop. Serviciul a fost lansat inițial în Los Angeles și San Francisco, urmând să se extindă și în New York, comentează TechCrunch.

Fondat în 2011, startup-ul german Blacklane a atras peste 100 de milioane de dolari finanțare de la investitori precum Mercedes-Benz și Sixt.

Blacklane operează deja în 500 de orașe din 60 de țări, cu serviciile sale de transport de lux cu șofer profesionist, destinate corporațiilor.

„Călătoriile premium reprezintă una dintre cele mai interesante domenii de creștere ale business-ului Uber. Dorim să oferim cea mai largă selecție de opțiuni pentru a ne întâlni cu pasagerii acolo unde se află: de la naveta zilnică la cursele de lux. Suntem incredibil de impresionați de ceea ce a construit Blacklane și suntem nerăbdători să colaborăm cu ei pentru a amplifica modul în care oferim servicii cu adevărat excepționale mai multor oameni în orașe din întreaga lume”, a declarat CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi.

„Creșterea Blacklane de până acum s-a bazat pe servicii excelente în mod constant, oriunde în lume se mută oaspeții noștri. La 15 ani de la viziunea noastră de a face călătoriile premium fără blocaje, aducem expertiza noastră în ospitalitatea de lux la Uber, ca jucător de top în mobilitate. Acest parteneriat marchează o etapă importantă în următorul capitol al Blacklane și este o schimbare radicală puternică în introducerea serviciului nostru pe noi piețe la nivel global”, a spus și Jens Wohltorf, fondator și CEO al Blacklane.