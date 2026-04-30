Turcii de la Otokar cumpără Automecanica Mediaș: mutare strategică după contractul de 857 milioane EUR pentru peste 1.000 de blindate COBRA

Gigantul turc Otokar face un pas decisiv pe piața europeană de apărare și intră direct în industria locală: compania a semnat achiziția a 96,77% din Automecanica S.A. Mediaș, într-o tranzacție de aproximativ 85 de milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Mișcarea vine în contextul contractului semnat în 2024 cu statul român, prin C.N. Romtehnica S.A., pentru livrarea a peste 1.000 de blindate COBRA II, unul dintre cele mai mari programe militare recente din Europa.

O fabrică românească, cheia unui contract de miliarde

Achiziția Automecanica nu este doar o investiție punctuală, ci o piesă critică din execuția contractului de circa 857 de milioane de euro pentru 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice 4x4 COBRA II destinate Ministerul Apărării Naționale.

Tranzacția, semnată pe 29 aprilie 2026 și aflată în așteptarea aprobărilor de reglementare, marchează intrarea efectivă a Otokar în producția industrială din Uniunea Europeană. Practic, compania își creează o bază locală pentru a livra nu doar contractul actual, ci și pentru a participa la viitoare achiziții militare europene.

„Această investiție reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România”, a declarat Aykut Özüner, Director General Otokar. „Prin acest acord, nu ne limităm la îndeplinirea unui contract - contribuim la suveranitatea industrială a României și la capacitatea sa de a susține apărarea aliată pe Flancul Estic al NATO”.

COBRA II „made in Romania”: producția începe vara aceasta

Deși fabrica este încă în proces de preluare, programul COBRA II este deja în execuție. Primele vehicule produse în Turcia au fost livrate și sunt în dotarea Armatei Române, iar la Mediaș liniile de producție sunt pregătite.

Startul complet al asamblării este programat pentru iunie 2026, iar facilitatea acoperă întreg ciclul industrial: de la sudură și vopsire până la testare finală. Cu peste 250 de angajați și o suprafață de circa 140.000 mp, fabrica devine unul dintre puținele centre din regiune capabile să producă blindate la standarde NATO.

Mai mult decât o achiziție: transfer de know-how și miză de export

Dincolo de livrarea celor peste 1.000 de vehicule, proiectul marchează o schimbare de paradigmă: România nu mai este doar client, ci devine producător în ecosistemul NATO, se mai arată în comunicat.

Modelul aplicat de Otokar presupune transfer de tehnologie, instruirea personalului local și integrarea producției în lanțuri internaționale. Acest lucru deschide inclusiv perspectiva exporturilor din Mediaș către alte piețe europene sau partenere NATO.

Pe termen lung, mutarea consolidează poziția României pe Flancul Estic și creează premise pentru dezvoltarea unei industrii de apărare cu valoare adăugată mai mare, într-un moment în care statele europene încearcă să reducă dependența de importuri militare.












