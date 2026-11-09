„Trebuie să te descurci cu ce ai”. O echipă de tineri români a dezvoltat 8 prototipuri de proteză robotică într-o sufragerie și acum vrea să strângă 600.000 EUR finanțare

Patru tineri au dezvoltat într-o sufragerie o proteză robotică de mână care poate fi folosită și de oamenii care au nevoie, și în aplicații profesionale, cum ar fi controlul de la distanță pentru acces în medii nesigure, idee de afacere pentru care vor să strângă 600.000 EUR în total, într-o rundă de finanțare de tip pre-seed. StartupCafe.ro a vorbit cu unul dintre fondatori, prezent ca speaker la o conferință de tehnologie, despre povestea startup-ului, greutățile întâmpinate și perspectivele lor de viitor.

Am discutat cu David Popescu, co-fondator și director general (CEO) al Origin BCI, după ce acesta a vorbit despre experiența lui de fondator deep-tech la DevCon, o conferință dedicată pasionaților de tehnologie, care a avut loc între 4 și 5 noiembrie 2026, în nordul Bucureștiului.

De la o idee pornită la vârsta de 11 ani, ca urmare a unui discurs TED văzut pe YouTube, David, acum în vârstă de aproape 25 de ani, a vrut să deschidă un startup în anul 2020, dar l-a închis la ceva timp după, ca mai apoi să strângă un an de salariu și să înceapă munca de dezvoltare a brațului robotic. Acum, el, alături de alți trei colegi, se pregătește de deschiderea rundei de investiții de tip pre-seed, care are o țintă de 600.000 EUR, și speră că va lansa prima proteză robotică certificată anul viitor.

Între versiunea de acum a protezei și începuturile acestui startup stau 8 iterații diferite ale produsului, mi-a explicat David. El și echipa s-au și mutat, între timp, din sufrageria lui în alta mai mare, cel puțin până atrag măcar 100.000 EUR din target.

Interviul complet, mai jos:

StartupCafe.ro: Ce este Origin BCI? Ce dezvoltați?

David Popescu: Origin BCI este un startup românesc, care a început acum 3 ani de zile, iar obiectivul este să construim o proteză de mână care, practic, înlocuiește tot membrul amputat al unui pacient sau dacă este vorba despre o malformație congenitală, poate fi folosită și în acel caz, pentru a reda pacientului abilitatea de a prinde obiecte și simțul tactil prin vibrații în antebraț, complet noninvaziv. Practic, punem în antebraț niște motoare de vibrație; când pacientul strânge un obiect cu proteza, îi spunem când și cât de tare acel obiect este strâns.

StartupCafe.ro: Ai menționat de aceste aplicații în zona medicală. Există și alte moduri de utilizare pentru braț?

David Popescu: Ne-am gândit să facem produsul să poată fi folosit atât în domeniul medical, ca echipament asistiv, dar și în robotică, ca manipulator robotic, ca gripper (n.r. pentru a prinde). Sunt aplicații în care, de exemplu, ai nevoie să folosești instrumente umane în medii cu acces redus sau în medii periculoase și decât să stai să faci un gripper diferit pentru fiecare unealtă în parte, e mult mai eficient să faci „one gripper to rule them all”, o mână umană care să le folosească pe alea deja existente.

StartupCafe.ro: Care este povestea Origin BCI?

David Popescu: În esență, a început când aveam eu 11 ani și am văzut un TED Talk în secțiunea de recomandate pe YouTube, cu un domn care nu avea o mână, folosea o mână bionică și am zis că „da, asta vreau să fac când o să fiu mare”. Dar n-am făcut asta, m-am făcut programator. Mi-am zis „OK. Sunt foarte mulți oameni care lucrează pe chestia asta, mâini bionice, oameni foarte deștepti, nu ca mine” și am făcut cu totul altceva, am avut un alt startup în 2020.

Voiam să facem, în final, partea asta de mâini bionice, numai că consideram că ar fi fost mult prea scump, așa că am venit cu ideea clasică „hai să facem repede un startup ușor, ne facem exit în 2 ani și cu banii facem proteză”. Spoiler: nu funcționează, nu există startup ușor, așa că m-am reangajat ca programator, am strâns un an de salarii și după aceea, în 2023, în toamnă, mi-am cumpărat o imprimantă 3D de ziua mea și am început să învăț puțin câte puțin, modelare 3D, bazele electronicii, am luat niște modele de mână open source de pe net, le-am printat. Am zis că trebuie să mărim echipa, acum suntem 3 persoane tehnice și un coleg care ne ajută cu marketing-ul.

Echipa Origin BCI, la How to Web 2026. Sursă: David Popescu / Arhivă personală

Abia acum, la 8-a generație a protezei, putem spune cu încredere că avem un produs care să aibă potențial comercial, care este aproape un produs comercial. Suntem aproape în design freeze, am dat comandă de motoare certificate, de materiale compliant și sperăm ca în august, anul viitor, să avem produsul autorizat, certificat, ca să-l putem vinde în Uniunea Europeană.

StartupCafe.ro: Pe partea de finanțare, cum stați? Mă gândesc că sunteți cam tineri toți.

David Popescu: Eu sunt cel mai bătrân din echipă, împlinesc 25 de ani luna asta... Păi stăm, pentru că ridicăm runda de pre-seed acum, de 600.000 EUR, o deschidem în perioada asta, avem pre-commitment-uri de 200.000 deja. Ori acum în noiembrie, ori în decembrie, sperăm să intre prima sută de mii, sunt încrezător, și pentru o sumă de 400.000, suntem în discuții cu angels, suntem în discuții cu fonduri de investiții, în același timp ne uităm și pe apeluri de Horizon, deci nu am neapărat emoții.

Primul pas, acum, după ce ridicăm prima sută de mii de euro, va fi să ne mutăm totuși din sufragerie într-un workshop propriu-zis. Avem nevoie și pentru partea de certificare, quality management system, și pe lângă workshop, e procesul regulatoriu, pe care deja l-am început, dar sunt anumiți pași care trebuie plătiți - consultanți, audituri, verificări ale produsului – pe care, la fel, o să începem să-i facem în perioada asta, la începutul 2027.

Al doilea prototip al Origin BCI. Sursă: David Popescu / Arhivă personală

StartupCafe.ro: Cum a fost să dezvoltați prototipurile în sufragerie?

David Popescu: A fost foarte mișto și interesant în sensul că trebuie să te descurci cu ce ai, și în general nu ai multe lucruri. Îți dau un exemplu: noi la primul prototip, trebuia să avem articulații pentru degete, care în principiu sunt niște balamale complexe, făcute pe strung. Noi luam rola de la filament, de plastic, și tăiam scobitori mici din ea pe care le puneam pe post de articulații. Adică te descurci, și cumva descurcarea asta te împinge în direcție ok. Dacă am mers cu rola asta de filament, atunci poate dacă punem niște piulițe și le schimbăm... Asta e o parte, te face scrappy, să te descurci. Vin la pachet și reclamațiile de la vecini dar e partea a doua. Noi am încercat să respectăm întotdeauna orele de liniște, dar lumea avea și joburi full time, așa că de regulă lucram seara. Dar a fost frumos să stăm împreună acolo, nu într-un spațiu foarte mare, am schimbat sufrageria de la mine, care e micuță; acum lucrăm în sufrageria unui coleg care este mai spațioasă. Lumină proastă, dar nu poți să le ai pe toate... Și e foarte drăguț, dar abia aștept să plecăm de acolo. Ne-am săturat de sufragerie.

StartupCafe.ro: Ziceai că ați avut vreo 8 prototipuri. Ce provocări pe partea tehnică ați întâmpinat?

David Popescu: Provocarea principală este că nimeni nu știa nimic la început. Eu eram anul doi la inginerie mecanică, dar eram programator la bază, lucrasem 5 ani ca programator. Colegii mei, la fel, programatori, doi dintre ei și a fost băiatul de la marketing care a făcut cea mai bună treabă. Ne-a prins prototipurile din cele mai bune unghiuri... Sunt trei chestii esențiale: să începi să lucrezi la un produs, ceea ce e cea mai dificilă parte, să te prezinți, să postezi tot, evident, fără să încalci proprietatea intelectuală, și apoi să ceri feedback și să repeti procesul ăsta. Și deja când postezi versiunea asta lângă versiunea veche, lumea vede o diferență între ele. Atunci, chit că nici prima, nici a doua versiune nu sunt ce trebuie, cât timp se vede diferența în progres, lumea vine, te ajută, îți dă feedback.

Al 5-lea prototip. Sursă: David Popescu / Arhivă personală

De regulă oamenii vor să te vadă reușind, dar da, noi nu știam nimic și practic, toți făcând prototipurile astea unul câte unul, am iterat step by step, am început să înțelegem cum ar trebui să arate un design de mână din punct de vedere mecanic, cum ar trebui să facem PCB-ul. La început nu țineam cont de regulations, nu știam de ele. Pe parcurs am întrebat „stai un pic, că sunt niște oameni care verifică lucrurile astea, au niște reguli postate, hai să ne uităm peste ele” și atunci am observat „PCB-ul nu trebuie să aibă piesele astea, trebuie să fie așa, mecanic, trebuie să ai materialele astea”. Ușor, ușor, am construit baza asta de informații pe care n-o aveam.

Prototipurile 5 și 8 ale Origin BCI. Sursă: David Popescu / Arhivă personală

StartupCafe.ro: Pe partea de business, ați avut probleme, ați întâmpinat greutăți?

David Popescu: Ca să întâmpini probleme, trebuie să știi că întâmpini activ o problemă. Noi neștiind nimic, n-am avut nicio problemă, dacă ne întrebai atunci. Acum, iată, privind retrospectiv, am trecut peste foarte multe hopuri, să zic așa. Și asta înseamnă că lucrezi în orb, nu știi exact la ce trebuie să ajungi, lumea vine cu feedback, și de multe ori, unele dintre ele, dacă nu să discerni, să le separi la început, poate să fie contraproductiv. Și da, am avut funcții... De exemplu, o proteză care să fie keyboard-friendly și mouse-friendly, pentru că trăim în era digitală, și am fost câteva luni bune setați pe treaba asta. Se pare că este absolut inutil să faci treaba asta, pentru că întotdeauna pacientul va folosi cealaltă mână, sau picioarele.

Deci, au fost probleme pe partea tehnică, iar pe partea de business, știi cum e, orice startup la început, mai ales când e pe hardware, întâmpină o reticență din partea investitorului, foarte multe respingeri, pe bandă rulantă, dar și asta e o chestie în care poți să înveți că investitorii au văzut alte startup-uri similare, îți dau feedback, de multe ori, unul foarte, foarte bun. Am învățat și de acolo foarte multe lucruri. Acum avem discuții cu investitori și nu mai... S-a schimbat un pic abordarea, nu mai sunt atât de multe reject-uri. Da, a fost o problemă în care ne-am demotivat un pic la început, acum cam un an și jumătate, dar acum suntem back in business, foarte OK.

StartupCafe.ro: Uite, că ai menționat că te-ai demotivat în trecut. Ce sfat ai pentru un începător, un fondator, pe care ți l-ai fi dat tu ție înainte să începi tot Origin BCI?

David Popescu: E fix ce-am zis mai devreme. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le faci conștient, dar doar începe. Start, show up, ask for feedback. Start again, implementează feedback-ul, show up, ask for feedback.

StartupCafe.ro: Deci, astea trei sunt, pe repeat.

David Popescu: Da, exact, dar să fie făcut deliberat. Noi le puneam în plan – „Ar trebui oare să postăm? Ar trebui oare să facem?”, dar ăsta ar trebui să fie roadmap-ul: „Mâine postăm, facem treaba asta, avem o lună de zile în care să implementăm feedback-ul. După luna asta, dacă nu suntem gata, vedem cum facem, dar trebuie să ne încadrăm. După aia postăm. După aia, două săptămâni, cerem feedback”. O disciplină de building, să zic așa.

Știi, e și chestia asta: dacă ai un produs și știi că există cerere pentru el (În cazul nostru, noi am vorbit cu pacienți, am vorbit și cu clinicile, știam că e cerere), dar lucrezi la un produs care în momentul ăsta nu pare să aibă tracțiune, investitorii zic că poate nu e suficient de dezvoltat. Dacă continui să iterezi în felul ăsta, este aproape imposibil să nu se îmbunătățească lucrurile.

Notă: Interviul a fost editat pentru claritate și concizie.