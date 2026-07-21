Tranzacție finalizată: Fabricile românești de medicamente Biofarm, cu o istorie de peste 100 de ani, cumpărate de polonezi. Suma de achiziție

Grupul polonez Polpharma a finalizat preluarea Biofarm, unul dintre cei mai cunoscuți producători farmaceutici români, cu o istorie de peste 100 de ani și un portofoliu care include branduri precum Colebil, Bixtonim, Triferment, Cavit sau Magnefort.

Tranzacția este evaluată la 257 de milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Ca parte a Grupului, Biofarm își va continua dezvoltarea, valorificând capacitățile existente, experiența echipei și poziția solidă pe piață, construită de-a lungul timpului”, conform comunicatului.

„Alăturarea la Grupul Polpharma reprezintă oportunitatea pe care o așteptam la Biofarm. Beneficiem acum de susținerea unui lider farmaceutic regional și de anvergura, resursele și experiența acumulată de acesta de-a lungul anilor. Acest lucru ne va permite să accelerăm investițiile în inovare și să ne extindem cu mai multă încredere pe noi piețe. Este un pas firesc în continuarea ambițiilor pe care ni le-am construit de-a lungul anilor ca societate independentă", declară Cătălin Vicol, Director General al Biofarm S.A.

În urma finalizării tranzacției, Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma, și Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma, se vor alătura Consiliului de Administrație al Biofarm.

„România este o piață strategică pentru dezvoltarea Grupului Polpharma și o țară cu o importanță semnificativă pentru viitorul Europei Centrale și de Est. Biofarm aduce în Grupul nostru o poziție solidă pe piață și o echipă remarcabilă, care a construit succesul companiei de-a lungul multor ani. Ambiția noastră este să susținem dezvoltarea în continuare a Biofarm, îmbinând punctele sale forte la nivel local cu experiența și capacitățile unei organizații farmaceutice internaționale. Ne dorim să acționăm cu spirit antreprenorial, în mod responsabil și în strânsă colaborare cu echipele, având întotdeauna în vedere ceea ce contează cel mai mult: pacienții și nevoile lor", declară Sebastian Szymanek, CEO al Grupului Polpharma.

Grupul subliniază că activitatea Biofarm va continua fără întreruperi, iar procesul de integrare se va desfășura cu respectarea deplină a valorilor, expertizei și relațiilor construite de companie de-a lungul anilor.

Biofarm deține două unități de producție, exportă pe piețe din Europa și Asia și oferă un portofoliu de peste 200 de produse din numeroase arii terapeutice.

„Biofarm este de mult timp un partener de încredere pentru pacienții, farmaciștii și profesioniștii din domeniul medical din România. Obiectivul nostru este să valorificăm oportunitățile oferite de apartenența la Grupul Polpharma, păstrând, în același timp, calitatea, relațiile și modul de a face afaceri prin care compania și-a câștigat încrederea de-a lungul anilor", declară Tamás Uri, Director General pentru Regiunea Europa Centrală și de Est în cadrul Grupului Polpharma.

Polpharma unul dintre principalii producători farmaceutici din Europa Centrală și de Est. Înființată în anul 1935, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. a evoluat într-o platformă farmaceutică multiregională, implicată în dezvoltarea, producția și comercializarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, a produselor fără prescripție medicală și a substanțelor farmaceutice active. Aproximativ 400 de milioane de cutii de medicamente sunt distribuite anual din unitățile de producție ale companiei.

Istoria Biofarm, unul dintre cei mai vechi producători români de medicamente

Fabrica de medicamente Biofarm are o tradiție care pornește din 1921, când au fost înființate la București primele sale laboratoare, în urma unei inițiative private din acea vreme. Afacerile au fost naționalizate de regimul comunist, iar în 1956 a fost deschisă Fabrica de Medicamente Galenica din București. Din anul 1969, Galenica se unește cu fabrica Biofarm, rezultând Întreprinderea de Medicamente Biofarm. După Revoluția din 1989, fabrica a fost privatizată, iar din anul 1996 a fost listată la bursă (piața Rasdaq). Din 2005, Biofarm ajunge pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB). În 2021, anul centenarului, Biofarm a inaugurat cea de-a doua sa fabrică de medicamente, la București, în urma unei investiții de 35 milioane EUR.

Biofarm a obținut și fonduri europene. În martie 2026, a câștigat un proiect de 81 de milioane de lei, din care 48 de milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, prin Programul de Sănătate, pentru realizarea unui centru de cercetare farmaceutică avansată.

În anul 2025, compania românească a obținut venituri totale de 344,4 milioane de lei și un profit de 100 de milioane de lei, cu 369 de angajați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.