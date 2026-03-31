Brandul românesc de pariuri sportive Superbet intră pe piața din Grecia

Compania românească de pariuri sportive Super Technologies, fondată de omul de afaceri Sacha Dragic, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că și-a lansat oficial operațiunile în Grecia prin intermediul Superbet, principalul brand comercial al grupului.

Firma susține că a atins un „statut de unicorn”, ceea ce presupune că este evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unor runde de investiții.

Strategia de extindere a Superbet pe piața din Grecia „se va concentra în jurul cluburilor și competițiilor sportive locale, precum și prin susținerea unor proiecte care au un impact autentic pentru comunitate”, potrivit sursei citate.

Compania românească menționează că va face și „o serie de parteneriate sportive de amploare”, în Grecia, prin care „brandul Superbet își propune să construiască o prezență semnificativă și de durată, strâns conectată cu comunitățile locale”.

Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer CEE, Super:

„Grecia este o piață matură și în plină dezvoltare, astfel că suntem mândri să fim prezenți aici. Prin acest pas ne luăm un angajament pe termen lung de a construi cel mai captivant ecosistem de divertisment din această țară și de a apropia oamenii prin emoție și pasiunea comună pentru competițiile sportive. Ne propunem să fim o voce importantă în Grecia pentru mulți ani de acum înainte și suntem încrezători că brandul și oferta noastră de produse vor avea un impact imediat asupra consumatorilor locali”.

Supravegheată de Comisia Elenă pentru Jocuri de Noroc (HGC) piața de profil greacă reprezintă „una dintre cele mai dinamice și promițătoare piețe de pariuri sportive din Europa, oferind condiții optime pentru o creștere sustenabilă”, consideră Superbet.

Compania românească mai spune că brandul Superbet operează „în deplină conformitate cu reglementările din Grecia” și va oferi „o gamă extinsă de pariuri sportive care acoperă fotbalul, baschetul, tenisul și numeroase alte competiții sportive”.

De asemenea, Super Technologies va lansa pe piața greacă și aplicația Supersocial, care se dorește un „format de rețea socială” pentru suporteri și pariori.

Super Technologies mai are operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia și Brazilia, precum și centre de tehnologice în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie și România.

În 2019, fondul de investiții american Blackstone a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro în firma românească. În 2025, compania a făcut un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone, pentru expansiunea globală.