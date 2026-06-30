Sunt 17 hoteluri de 5 stele pe litoralul românesc al Mării Negre

Numărul unităţilor de cazare clasificate de pe litoralul românesc se ridică la 5.386, dintre care 17 unităţi de cazare de 5 stele, în anul 2026, fiind consemnată o creştere cu aproape 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Asociația patronală a agențiilor de turism (ANAT), citate de News.ro.

Judeţul Constanţa asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel naţional, care însumează 613.606 de locuri puse la dispoziţie de cele aproximativ 31.000 de unităţi,

După o uşoară scădere în 2025, când au fost înregistrate 154.300 locuri de cazare pe litoralul românesc, numărul locurilor disponibile în structurile clasificate, în acest an, s-a mărit cu aproape 2%, ajungând la 156.366 de locuri de cazare.

„Pe litoral există 17 unităţi unităţi de cazare de 5 stele cu 1.358 locuri, 140 unităţi de cazare de 4 stele, cu 24.583 locuri, 4.156 unităţi de cazare de 3 stele, cu 92.618 locuri, 643 unităţi de cazare de 2 stele cu 24.554 locuri, precum şi 430 unităţi de cazare de 1 stea, cu 13.253 locuri. Interesul operatorilor pentru segmentul all inclusive continuă să crească, numărul unităţilor care oferă acest tip de servicii a ajuns la 70, comparativ cu 54 în sezonul trecut, din care există două hoteluri clasificate la categoria de 2 stele. Tendinţa reflectă preferinţele turiştilor pentru pachete complete, care includ toate mesele, facilităţi pentru copii, programe de animaţie şi divertisment, şezlonguri şi parcare gratuită, oferind confort şi predictibilitate pe durata vacanţei”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

În prezent, pe tot litoralul românesc există 5.386 unităţi de cazare clasificate, cu aproape 10% în plus, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, acestea având disponibile 156.366 de locuri de cazare. În acelaşi timp, mai există 1.835 apartamente de vacanţă clasificate cu 9.448 de locuri de cazare.

La nivel naţional sunt clasificate 7.784 de apartamente de vacanţă, cu un total de 38.074 de locuri, arată Voican, care citează datele Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).

Peste 25% din totalul locurilor de cazare clasificate din România, care totalizează 613.606 de locuri asigurate de circa 31.000 de unităţi, se află în judeţul Constanţa.

Recul de 20-25%

Vicepreşedintele ANAT spune că reducerea valorii voucherelor de vacanţă şi măsurile de austeritate afectează semnificativ afacerile operatorilor de pe litoral, fiind estimat un recul de până la 25%, în acest an.

„Pentru industria turismului, anul 2026 seamănă cu o <jumătate de pandemie>. Dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50%, în acest sezon efectele reducerii voucherelor de vacanţă şi măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25%. Diferenţa este că acum piaţa e liberă, însă puterea de cumpărare este cea care limitează decizia de călătorie. Reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanţă a pus presiune atât pe turişti, cât şi pe operatorii din turism. Cu toate acestea, piaţa a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare. Hotelierii nu au răspuns prin scumpiri generalizate, ci prin investiţii în servicii, flexibilitate şi promoţii consistente, inclusiv reduceri last minute importante. După prima lună a verii, credem că turismul românesc poate rămâne competitiv chiar şi într-un context economic dificil”, a declarat Adrian Voican.

Acesta atrage atenţia că pentru a continua să investească şi să se dezvolte, industria are însă nevoie de predictibilitate şi de politici publice care să încurajeze consumul turistic intern. Succesul unor evenimente de anvergură demonstrează că litoralul românesc are potenţialul de a atrage categorii noi de turişti şi de a genera beneficii economice importante pentru întreaga regiune. „Turismul înseamnă astăzi mult mai mult decât cazare şi plajă – înseamnă experienţe, evenimente şi servicii de calitate”, spune Voican.

Cât priveşte tarifele, sezonul estival 2026 se menţine la un nivel comparabil cu cel de anul trecut, precizează Voican, care adaugă că deşi unele unităţi au operat în medie majorări de până la 10%, numeroşi hotelieri au preferat să păstreze preţurile şi să stimuleze rezervările prin campanii promoţionale.

„Ofertele last minute reprezintă unul dintre principalele atuuri ale sezonului, incluzând punctual reduceri de până la 33%, nopţi gratuite, gratuitate pentru al doilea copil cu vârsta de până la 14 ani şi alte beneficii care compensează eventualele majorări de tarif. În prezent, preţurile pentru un sejur de cinci nopţi, pentru două persoane, pornesc de la 722 de lei, pentru un hotel de 2 stele din Eforie Nord fără servicii de masă, şi pot ajunge la 5.550 de lei, pentru o unitate de 3 stele din Vama Veche cu demipensiune”, afirmă Voican.

Pentru pachetele all inclusive, tarifele pornesc de la 4.167 de lei pentru cinci nopţi la un hotel de 3 stele din Eforie Nord şi ajung la 8.338 de lei pentru un hotel de 4 stele din Olimp, cu servicii Ultra All Inclusive şi reducere de 33%. Cele mai căutate destinaţii de pe litoral rămân Mamaia, Eforie Nord şi Venus, care cumulează aproximativ 55% din totalul rezervărilor, urmate de staţiunile Neptun-Olimp, Jupiter, Costineşti şi Vama Veche.

În acelaşi timp, pe lângă staţiunile consacrate, precum Mamaia şi Eforie Nord, destinaţii precum Venus, Costineşti şi Vama Veche îşi consolidează poziţia pe piaţă prin investiţii şi modernizarea infrastructurii turistice, precizează Adrian Voican.