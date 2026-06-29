Statul taie puternic cheltuielile: deficitul bugetar s-a înjumătățit, iar salariile bugetarilor intră în prima scădere din ultimii ani (Analiză)

România începe cea mai dură ajustare fiscală din ultimii ani. Deficitul bugetar s-a redus cu aproape 44% în primele cinci luni din 2026, cheltuielile publice au scăzut pentru prima dată din 2020, iar salariile din sectorul public au intrat într-o corecție fără precedent în seria statistică analizată. Sunt concluziile unei analize realizate de Frames pe baza datelor Ministerului Finanțelor, care indică o schimbare de direcție cu impact direct asupra mediului de afaceri, finanțării statului și perspectivelor economiei românești.

După ani în care cheltuielile statului au crescut într-un ritm superior veniturilor, primele date din 2026 arată că autoritățile au început să inverseze tendința. Corecția vine însă cu costuri vizibile: reducerea cheltuielilor bugetare, comprimarea diferenței dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat și o disciplină fiscală impusă atât de angajamentele asumate față de Comisia Europeană, cât și de presiunile piețelor financiare.

Deficitul bugetar s-a redus cu aproape 44%. Cel mai bun rezultat din ultimii ani

Potrivit analizei Frames, deficitul fiscal a coborât la 35,94 miliarde de lei în perioada ianuarie-mai 2026, față de 64,23 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de aproape 44%.

Raportat la produsul intern brut, deficitul s-a diminuat de la 3,4% la 1,7% din PIB, marcând cea mai importantă ajustare anuală pozitivă din intervalul analizat.

„Această reducere nu este un accident statistic. Ea vine din două direcții simultane: creșterea mai rapidă a veniturilor față de cheltuieli (...) și, mai ales, din compresia fără precedent a cheltuielilor publice în 2026”, afirmă Adrian Negrescu, managerul think tank-ului economic Frames.

După șase ani, statul cheltuiește mai puțin

Unul dintre cele mai importante semnale din analiza Frames este scăderea anuală a cheltuielilor publice cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Este prima reducere consemnată după mai mulți ani în care cheltuielile bugetare au accelerat puternic, ajungând la creșteri de 22% în 2024.

În același timp, veniturile publice continuă să avanseze, cu aproximativ 10% față de anul precedent. Ca pondere în PIB, cheltuielile au coborât de la 16,9% la 15,3%, în timp ce veniturile au urcat ușor, de la 13,5% la 13,6%.

Raportul dintre cheltuieli și venituri s-a redus la 1,13, cel mai bun nivel din perioada 2020-2026.

„Pentru fiecare leu colectat la buget, statul cheltuia 1,13 lei. Față de 1,32 în 2020 și 1,26 în 2025, corecția este considerabilă”, explică Adrian Negrescu.

Colectarea fiscală continuă să crească

Analiza evidențiază și o evoluție pozitivă a principalelor surse de venit bugetar.

Impozitul pe venit și contribuțiile aferente muncii au ajuns la 6% din PIB, cel mai ridicat nivel din perioada analizată, în timp ce încasările din TVA au urcat la 2,9% din PIB.

Potrivit Frames, această evoluție reflectă atât extinderea bazei de impozitare, pe fondul creșterii salariilor, cât și îmbunătățirea colectării fiscale.

În cazul TVA, experții atrag însă atenția că majorarea este influențată și de inflația ridicată.

„Într-o economie cu inflație de aproape 11%, TVA-ul nominal crește aproape automat”, arată analiza.

Salariile din sistemul public intră în prima corecție

Un alt capitol important al analizei vizează evoluția salariilor din sectorul public.

După creșterile accelerate din perioada Guvernului Ciolacu, Frames arată că în 2026 indexul salariului mediu din sectorul public a coborât sub zero, ceea ce înseamnă că salariile bugetarilor sunt mai mici, în termeni nominali, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Consecința este reducerea diferenței dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat.

„Această compresie este inevitabilă și dezirabilă din perspectiva echilibrului bugetar (...) Pe de altă parte, ea pune presiune pe retenția personalului calificat din sectorul public, în special în sănătate și educație”, afirmă Adrian Negrescu.

Din perspectiva mediului de afaceri, analiza sugerează că România intră într-o etapă în care disciplina fiscală devine prioritară. Reducerea deficitului poate contribui la menținerea ratingului suveran în categoria recomandată investițiilor, ceea ce influențează costurile de finanțare ale statului și, indirect, ale economiei.

În același timp, încetinirea cheltuielilor publice și comprimarea consumului guvernamental pot afecta sectoarele dependente de contractele și investițiile statului, în timp ce firmele orientate spre export sau investiții private ar putea beneficia de un climat macroeconomic mai stabil.