Startup-urile românești și cercetătorii se pot înscrie într-un program pentru dezvoltarea de afaceri din domeniul biotech

Echipele de startup-uri românești, cercetătorii și partenerii din industria biotehnologică se pot înscrie într-un program de mentorat care poate facilita crearea de „spin-offs”, atragerea de fonduri și aplicarea ideilor de afaceri, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

BiomentorHub, organizația nonprofit independentă ce reunește oameni de știință români din țară și diaspora pentru a consolida ecosistemul de biotehnologie și științe ale vieții, anunță ediția din 2026 a 1Health Innovation Bootcamp, cu tema „Viitorul Alimentelor și Culturilor Agricole”.

Pornind de la succesul primei ediții din 2025, programul invită cercetători, echipe de startup și parteneri din industrie să transforme știința de vârf în afaceri pregătite pentru piață.

Ediția de anul acesta se concentrează pe verticala agri-biotehnologiei și a științei alimentelor: culturi rezistente la schimbările climatice, genetică, inputuri biologice și sănătatea solului, alimente noi și ingrediente funcționale, precum și procesare și ambalare sustenabile.

Bootcamp-ul funcționează pe o arhitectură cu două module:

Modulul 1 - Crearea de Companii îi ajută pe cercetători (studenți, cercetători) în echipe de minimum 3 membri, cu proprietate intelectuală brevetată sau în curs de brevetare să construiască un parcurs de spinoff în jurul muncii lor;

Modulul 2 - Venturing duce startup-urile deja înființate și companiile aflate la început de drum spre maturitate pentru investiții, proiecte pilot cu clienți și dezvoltare aplicată în acest sector. Împreună, cele două module creează un canal de la laborator la piață.

Pentru specialiști fără un proiect propriu, programul deschide o cale separată: cei cu experiență în business, finanțe, drept, tehnologie sau comunicare se pot înscrie în comunitatea 1Health, de unde echipele selectate îi pot coopta în calitate de consilier, co-fondator sau colaborator.

„Suntem un grup de tineri cercetători români, cu formare internațională, care recunoaștem talentul și motivația imensă de care dispune generația noastră și suntem hotărâți să le punem în valoare. Misiunea noastră este să conectăm talentul științific românesc cu industria și să așezăm România ferm pe harta mondială a biotehnologiei. 1Health Innovation Bootcamp este modul în care transformăm această ambiție în afaceri reale, parteneriate și impact”, a declarat Michael-Bogdan Mărgineanu, Președinte și Fondator, BiomentorHub.

Ediția-pilot din 2025 a pus bazele: din 22 de aplicații, 8 echipe au fost selectate și au parcurs un program hibrid de două luni, care a inclus și o săptămână de lucru la Timișoara, alături de 18 mentori internaționali și de peste 20 de parteneri, dintre care 10 academici.

La această nouă ediție, parcursul începe cu 4 evenimente regionale de networking, în Timișoara, București, Cluj și Iași, și cu 2 evenimente de lansare la Chișinău și Londra, concepute pentru a conecta cercetători, fondatori și viitori colegi de echipă. Acestea conduc către o etapă de selecție competitivă, un incubator online de 8 săptămâni (septembrie–octombrie) și o Mare Finală Națională și Demo Day de trei zile la Timișoara, în noiembrie, unde echipele finaliste își prezintă proiectele în fața investitorilor, corporațiilor și invitaților speciali.

Partenerii din industrie obțin acces timpuriu la spin-off-uri aflate pe traiectoria de înființare, și la startup-uri cu aplicații în sectorul agrifood, posibilitatea de a modela temele bootcamp-ului în jurul priorităților lor strategice și oportunități concrete de a co-dezvolta produse și parteneriate academice.

Experții și investitorii din rețea asigură un proces riguros de evaluare pentru proiecte și vor fi prezenți la Marea Finală de la Timișoara pentru a analiza direct oportunitățile de finanțare.