Startup-urile și IMM-urile recrutează mai ușor decât corporațiile. Ce se schimbă pe piața muncii în 2026

Piața recrutării începe să arate diferit în 2026. Potrivit companiei de recrutare Recrutopia, startup-urile și IMM-urile reușesc în această perioadă să angajeze mai rapid decât marile corporații, unde numărul ridicat de candidați pentru fiecare poziție prelungește procesele de recrutare și reduce marja de negociere salarială. În același timp, oamenii sunt tot mai prudenți înainte de a-și schimba locul de muncă: vor să știe dacă postul este nou sau reprezintă înlocuirea unui angajat plecat, cât de stabilă este compania și ce planuri are pentru următoarele șase până la 12 luni.

Recrutopia este un brand de recrutare lansat în martie 2026 de compania românească de software Neurony, după doi ani în care metodologia a fost testată în proiectele sale de outsourcing.

Platforma utilizează inteligența artificială și validarea umană pentru identificarea candidaților, fiind concentrată în principal pe recrutarea pentru tehnologie, dar și pentru poziții blue-collar. Majoritatea profilurilor sunt identificate prin intermediul rețelelor sociale.

Candidații nu mai schimbă jobul doar pentru un salariu mai mare

Una dintre cele mai importante schimbări observate anul acesta este reticența oamenilor de a părăsi actualul loc de muncă. Dacă în urmă cu câțiva ani o ofertă salarială mai bună era suficientă pentru a convinge un candidat, acum decizia este analizată mult mai atent.

„Oamenii sunt dispuși să își schimbe jobul, dar oferta trebuie să fie foarte, foarte bună. Fac schimbările cu greu, chiar dacă pe hârtie oportunitatea arată mai bine. Se uită foarte atent la stabilitate, la ce înseamnă perioada de probă, la riscul de a intra într-o companie nouă și la cât de greu ar fi să se întoarcă dacă lucrurile nu funcționează. (...) Îi interesează mai ales dacă rolul este unul nou sau unul de înlocuire, pentru că extinderea echipei înseamnă că lucrurile merg bine în companie. Dacă e un rol de înlocuire, li se pare în neregulă", afirmă Alexandru Beciu, Head of Recrutopia.

Potrivit acestuia, acest comportament obligă atât recrutorii, cât și angajatorii să ofere mult mai multe informații încă de la primul contact.

„Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le vedem este legată de viziunea companiei pe următoarele 6-12 luni. Apoi urmează întrebările despre echipă și mod de lucru: câți oameni sunt, cum este formată, cui se subordonează persoana respectivă, ce obiective sunt și dacă procesele sunt clare. Oamenii pun de la început întrebări care, înainte, apăreau abia la interviul tehnic sau în discuția finală", explică Alexandru Beciu.

De ce startup-urile și IMM-urile au un avantaj în această perioadă

Potrivit Recrutopia, diferențele dintre companiile mari și firmele mai mici devin tot mai evidente.

În corporații, numărul ridicat de candidați pentru fiecare rol, restructurările și stagnarea salariilor fac ca procesele de recrutare să dureze mai mult.

În schimb, startup-urile și IMM-urile oferă acces mai rapid la interviuri, posibilitatea de a discuta direct cu fondatorii sau cu echipa de management și, în multe cazuri, salarii competitive, în special pentru pozițiile de nivel mediu.

„Dacă îți dorești să lucrezi în mediul corporate, va fi destul de dificil să îți găsești un job în perioada următoare, pentru că sunt foarte mulți candidați pe loc și salariile nu mai cresc precum în anii anteriori. În schimb, dacă mergi într-un start-up sau într-un IMM, există posibilitatea să găsești mai rapid. Acolo concurența este mai scăzută, ajungi mai repede la interviuri, poți discuta direct cu fondatorul sau cu echipa de management și, în multe cazuri, salariile sunt foarte competitive, mai ales la nivel mid-level", spune Alexandru Beciu.

Programatori AI și specialiști cu experiență în Y Combinator, printre cele mai căutate profiluri

Compania recrutează în prezent specialiști în inteligență artificială pentru firme din Statele Unite, dar și profesioniști în marketing și vânzări.

Pentru unele startup-uri americane sunt căutați dezvoltatori software care au lucrat în companii accelerate de Y Combinator sau care sunt alumni ai celebrului accelerator din Silicon Valley. Pentru astfel de poziții, salariile pot ajunge până la 15.000 de dolari brut pe lună, potrivit Recrutopia.

Alexandru Beciu spune că, în zona tehnologiei, procesele de recrutare durează mai mult decât în trecut deoarece companiile introduc mai multe teste și filtre înainte de luarea unei decizii.

„Pe proiectele de tehnologie a crescut perioada de închidere a rolurilor. Sunt foarte mulți candidați, iar clienții pun mai multe filtre. (...) Noi nu recrutăm volume în IT, ci targetăm roluri foarte nișate, cu bugete pentru salarii care ajung la 15.000 de dolari brut pe lună", afirmă managerul Recrutopia.

De la programatori AI la un... „gift designer”

Pe segmentul non-IT, compania spune că prezintă primii candidați în maximum șapte zile și livrează doar profile noi, disponibile imediat, fără a utiliza baze de date cu persoane aflate deja în alte procese de recrutare.

Unul dintre cele mai neobișnuite proiecte din acest an a fost recrutarea unui „gift designer", un specialist capabil să combine cunoștințe din gastronomie, retail, logistică și design pentru realizarea cadourilor corporate.

„Căutam un expert în cadouri corporate, un profil greu de definit printr-o titulatură clasică. Când a venit către noi, clientul a și zis: «Știu că nu o să găsiți un astfel de om». Dar am angajat doi oameni. (...) Am mers pe comportament, nu pe o titulatură, pentru că un astfel de rol nu există pe LinkedIn sau pe alte platforme de recrutare", spune Alexandru Beciu.

Inteligența artificială caută candidații, oamenii iau decizia finală

Recrutopia utilizează o metodologie proprie care combină inteligența artificială, automatizarea și expertiza umană pentru identificarea candidaților. AI-ul este folosit pentru profilare, alegerea canalelor de recrutare, definirea criteriilor de căutare și crearea conținutului vizual necesar campaniilor de recrutare.

Ulterior, fiecare candidat identificat de sistem este intervievat de un specialist în recrutare înainte de a fi prezentat clientului. Potrivit companiei, această abordare permite identificarea rapidă a unor profiluri foarte rare, greu de găsit prin metodele tradiționale.

Țintă de afaceri: 6 milioane de euro în 2026

Managementul Neurony estimează că serviciile Recrutopia vor genera în 2026 venituri de aproximativ 6 milioane de euro, cu 140% peste nivelul anului trecut, cea mai mare parte provenind din proiecte de outsourcing. Pentru celelalte servicii de recrutare, compania estimează venituri de aproximativ 120.000 de euro.

Printre clienții Recrutopia se numără companii de tehnologie din Statele Unite și Orientul Mijlociu, iar în România compania recrutează inclusiv pentru poziții blue-collar, precum montatori de lifturi. Potrivit reprezentanților săi, deficitul de specialiști face ca, în anumite situații, salariile din aceste meserii să fie comparabile sau chiar mai mari decât cele din unele poziții white-collar.

Despre Recrutopia și Neurony

Recrutopia este brandul de recrutare al companiei românești de software Neurony și combină inteligența artificială, automatizarea și expertiza umană pentru identificarea candidaților. Neurony are peste 20 de ani de experiență în dezvoltarea de soluții software și a realizat peste 800 de proiecte pentru clienți internaționali. Compania este cunoscută și pentru dezvoltarea unor produse precum YAROOMS, Ialoc și Jobful.







