Un startup austriac, prezent și pe piața din România, atrage peste 100 milioane EUR într-o rundă de finanțare

Startup-ul austriac waterdrop, care dezvoltă cuburi pentru apă aromatizată și care este prezent și în România, încheie o rundă de finanțare de referință care depășește 100 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Banii vin de la compania Aspeya, Atlantic Grupa și campionul de Cupă Mondială la schi alpin Aleksander Aamodt Kilde. Schiorul s-a alăturat rundei ca investitor și ambasador de brand.

Cei trei parteneri se alătură acționarilor ca Temasek, Döhler și Bitburger, unora dintre cei mai importanți sportivi ai lumii, precum și susținerii continue și complete a consiliului de administrație al waterdrop, condus de Hikmet Ersek.

Investiția va fi folosită, printre altele, pentru extinderea europeană, prin consolidarea operațiunilor de comerț, întărirea echipelor locale și dezvoltarea capacităților direct-to-consumer pe piețele-cheie. Dezvoltarea produselor urmează îndeaproape printr-o nouă generație de inovații. De asemenea, startup-ul consideră că este pregătit să dezvolte colaborări la scară largă.

Firma, fondată în 2016 la Viena de frații Henry și Martin Murray, alături de Christoph Hermann (foto - de la stânga la dreapta), a creat categoria Microdrink - un cub compact, fără zahăr, realizat din extracte reale de fructe și plante, care se dizolvă în apă pentru a oferi gust și beneficii funcționale reale. De atunci și până acum, waterdrop a lansat variante care au cofeină sau electroliți și sticle cu design distinct și tehnologie pentru filtrarea apei.

Astăzi, waterdrop susține că deservește peste 5 milioane clienți online la nivel global, generează venituri de aproximativ 150 milioane EUR, operează profitabil și este prezent în peste 20.000 de puncte de vânzare și aproximativ 50 de magazine dedicate din Europa, Statele Unite, Japonia și Australia.

Compania este și Partener Oficial pentru sticla turneului Australian Open pentru al treilea an consecutiv și Partener Gold al ATP Tour.

„Am petrecut zece ani construind ceva în care credem cu adevărat - un brand care le face oamenilor mai ușor și mai plăcut obiceiul de a bea mai multă apă și o afacere care și-a câștigat dreptul de a crește. Aspeya și Atlantic Grupa aduc profunzimea strategică, capacitatea de distribuție și convingerea pe termen lung de care acest nou capitol are nevoie. Suntem profitabili, suntem în creștere, iar cu acești parteneri alături suntem pregătiți să ne mișcăm mai rapid - și să ajungem mai departe - decât oricând înainte”, spune Martin Murray, fondator și CEO waterdrop.

Aspeya, care dezvoltă și comercializează un portofoliu de produse și branduri din zona wellness, preia o participație minoritară ca parte a strategiei sale de a susține companii care modelează viitorul stării de bine pentru consumatori.

„waterdrop® a realizat ceva rar - a creat o categorie, a construit o comunitate globală loială și a ajuns la profitabilitate fără să facă compromisuri în privința misiunii sale. Aspeya a fost creată pentru a susține companii care modelează cu adevărat viitorul stării de bine pentru consumatori, iar waterdrop® se numără printre cele mai convingătoare pe care le-am întâlnit. Suntem mândri să facem parte din acest nou capitol”, spune Michael Kunst, CEO al Aspeya.

Atlantic Grupa aduce o dimensiune la fel de valoroasă precum capitalul în sine. Fiind unul dintre cele mai importante grupuri din industria alimentară și a băuturilor din Europa de Sud și de Est și deja partener de distribuție al waterdrop în Austria, Croația, Serbia și Slovenia, Atlantic Grupa își consolidează angajamentul printr-o investiție de ordinul zecilor de milioane de euro și un loc în Comitetul de Investiții.