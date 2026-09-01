Spații de 133.000 mp pentru firme, în vestul țării. Noul parc va fi la 15 minute de Vama Borș cu Ungaria

VGP, companie belgiană de familie fondată în 1998 în Cehia și activă în dezvoltarea de spații logistice și semi-industriale, va construi la Oradea un nou parc cu o suprafață totală închiriabilă de 133.000 de metri pătrați. Compania este prezentă în 18 țări europene și este listată la Bursa Euronext Bruxelles.

VGP a cumpărat un teren de 294.000 de metri pătrați, respectiv 29,4 hectare, pe care urmează să dezvolte VGP Park Oradea, se arată într-un comunicat al companiei. Spațiile vor fi destinate activităților logistice, de producție ușoară și comerciale.

La 15 minute de frontiera cu Ungaria

Noul parc va fi amplasat imediat la ieșirea din Oradea, la aproximativ 3 minute de drumul expres DEx16 și la 15 minute de Vama Borș. Viitorii chiriași vor avea acces rapid și la aeroportul și gara din Oradea.

Poziționarea poate fi relevantă în special pentru firmele care fac distribuție transfrontalieră, producție sau operează lanțuri regionale de aprovizionare, acestea fiind și categoriile de companii indicate de dezvoltator în legătură cu noul proiect.

Spațiile vor putea fi adaptate pentru fiecare chiriaș

Cei 133.000 de metri pătrați de spații închiriabile vor putea fi adaptați în funcție de specificul fiecărui chiriaș.

VGP spune că poate realiza inclusiv soluții tehnice complexe și personalizate, compania având o echipă internă formată în proporție de peste 60% din ingineri.

Parcul ar urma să includă și panouri fotovoltaice, stații de încărcare pentru vehicule electrice și sisteme de contorizare inteligentă. Dezvoltatorul urmărește obținerea certificării BREEAM Excellent și respectarea Taxonomiei UE.

VGP este prezentă în România din 2007 și mai are parcuri în Arad, Brașov, București, Timișoara și Sibiu. Compania spune că a achiziționat până acum peste 1,7 milioane de metri pătrați de teren în România și are un potențial de dezvoltare de aproape 900.000 de metri pătrați de spații industriale.