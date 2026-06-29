Seminare online ANAF: Impozitul pe micro, operațiunile cu bunuri SH și alte chestiuni fiscale explicate în luna iulie 2026

Contribuabilii se pot înscrie la seminarele online organizate de ANAF în luna iulie, pentru a primi explicații privind chestiuni fiscale cu privire la taxele și impozitele datorate de firme și persoanele fizice.

Înscrierile la seminarele online se fac pe site-ul ANAF, AICI:

Lista seminarelor online în iulie 2026:

08.07.2026 , ora 10:00 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Organizator: DGRFP Galați, AJFP Tulcea.

10.07.2026, ora 12:00 - Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosire/plecare în/din România. Organizator: DGRFP București, AS3FP.

21.07.2026, ora 12:00 - Sinteză a principalelor modificari fiscale aplicabile în anul 2026 - Cod fiscal, Cod de procedură fiscală, disciplină financiar-valutară . Organizator: DGRFP Brașov.

22.07.2026, ora 10:00- Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale. Organizator: DGRFP Iași, AJFP Neamț.

23.07.2026, ora 10:00 - Impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Organizator: DGRFP Craiova, AJFP Mehedinți.

27.07.2026, ora 11:00- Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Organizator: DGRFP Timișoara.

29.07.2026, ora 11:00 - Tratamentul fiscal al operațiunilor cu bunuri second-hand. Organizator: DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Bihor.

31.07.2026, ora 11:00- Disciplina financiară privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Organizator: DGRFP Ploiești.

Durata seminarelor: 2 ore.

Înscrieri: până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.

Capacitate maximă: 500 participanți.

Seminarele web sunt înregistrate.

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