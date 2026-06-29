Seminare online ANAF: Impozitul pe micro, operațiunile cu bunuri SH și alte chestiuni fiscale explicate în luna iulie 2026

Contribuabilii se pot înscrie la seminarele online organizate de ANAF în luna iulie, pentru a primi explicații privind chestiuni fiscale cu privire la taxele și impozitele datorate de firme și persoanele fizice.
Înscrierile la seminarele online se fac pe site-ul ANAF, AICI:
Lista seminarelor online în iulie 2026:
- 08.07.2026 , ora 10:00 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Organizator: DGRFP Galați, AJFP Tulcea.
- 10.07.2026, ora 12:00 - Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosire/plecare în/din România. Organizator: DGRFP București, AS3FP.
- 21.07.2026, ora 12:00 - Sinteză a principalelor modificari fiscale aplicabile în anul 2026 - Cod fiscal, Cod de procedură fiscală, disciplină financiar-valutară . Organizator: DGRFP Brașov.
- 22.07.2026, ora 10:00- Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale. Organizator: DGRFP Iași, AJFP Neamț.
- 23.07.2026, ora 10:00 - Impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Organizator: DGRFP Craiova, AJFP Mehedinți.
- 27.07.2026, ora 11:00- Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Organizator: DGRFP Timișoara.
- 29.07.2026, ora 11:00 - Tratamentul fiscal al operațiunilor cu bunuri second-hand. Organizator: DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Bihor.
- 31.07.2026, ora 11:00- Disciplina financiară privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Organizator: DGRFP Ploiești.
Durata seminarelor: 2 ore.
Înscrieri: până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.
Capacitate maximă: 500 participanți.
Seminarele web sunt înregistrate.
Recomandări de participare:
- Conectați-vă cu 5 minute înainte de începere.
- Microfoanele participanților vor fi oprite de către moderator.
- Întrebările pot fi adresate doar în sesiunea de Q&A.
- Ridicați mâna virtual sau folosiți funcția Q&A pentru a pune întrebări.
- Răspunsurile vor fi oferite în plen, în funcție de timp și complexitate.