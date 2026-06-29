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Seminare online ANAF: Impozitul pe micro, operațiunile cu bunuri SH și alte chestiuni fiscale explicate în luna iulie 2026

Seminare online ANAF: Impozitul pe micro, operațiunile cu bunuri SH și alte chestiuni fiscale explicate în luna iulie 2026
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Contribuabilii se pot înscrie la seminarele online organizate de ANAF în luna iulie, pentru a primi explicații privind chestiuni fiscale cu privire la taxele și impozitele datorate de firme și persoanele fizice. 

Înscrierile la seminarele online se fac pe site-ul ANAF, AICI:

Lista seminarelor online în iulie 2026: 

  • 08.07.2026 , ora 10:00 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Organizator: DGRFP Galați, AJFP Tulcea.
  • 10.07.2026, ora 12:00 - Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosire/plecare în/din România. Organizator: DGRFP București, AS3FP.
  • 21.07.2026, ora 12:00 - Sinteză a principalelor modificari fiscale aplicabile în anul 2026 - Cod fiscal, Cod de procedură fiscală, disciplină financiar-valutară . Organizator: DGRFP Brașov.
  • 22.07.2026, ora 10:00- Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice. Modificări ulterioare înregistrării fiscale. Organizator: DGRFP Iași, AJFP Neamț.
  • 23.07.2026, ora 10:00 - Impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Organizator: DGRFP Craiova, AJFP Mehedinți.
  • 27.07.2026, ora 11:00- Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. Organizator: DGRFP Timișoara.
  • 29.07.2026, ora 11:00 - Tratamentul fiscal al operațiunilor cu bunuri second-hand. Organizator: DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Bihor. 
  • 31.07.2026, ora 11:00- Disciplina financiară privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Organizator: DGRFP Ploiești. 

Durata seminarelor: 2 ore.

Înscrieri: până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.

Capacitate maximă: 500 participanți.

Seminarele web sunt înregistrate.

Recomandări de participare: 

  • Conectați-vă cu 5 minute înainte de începere.
  • Microfoanele participanților vor fi oprite de către moderator.
  • Întrebările pot fi adresate doar în sesiunea de Q&A.
  • Ridicați mâna virtual sau folosiți funcția Q&A pentru a pune întrebări.
  • Răspunsurile vor fi oferite în plen, în funcție de timp și complexitate.

Taxe

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