Grupul care deține StartupCafe și HotNews atrage o investiție importantă: Pluralis B.V., administrată de organizația americană MDIF, preia 17% din acțiuni

ZYX Publishing Group, care deține StartupCafe.ro, HotNews.ro și alte publicații online, a anunțat vineri semnarea unui contract cu Pluralis B.V., companie de investiții dedicată presei independente și administrată de organizația americană MDIF, pentru preluarea unui pachet minoritar de acțiuni.

Acționarii ZYX Publishing Group, Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu, au confirmat, printr-o scrisoare publică, că o parte minoritară a acțiunilor (17%) urmează să fie achiziționată de compania olandeză Pluralis B.V.

Investiția se află în procesul de aprobare al Consiliului Concurenței și va fi sub forma unei

majorări de capital.

Contractul a fost semnat de Harlan Mandel, CEO MDIF, în numele Pluralis B.V., fondul de investiții pe care îl administrează. Pluralis este o societate înregistrată în Olanda, care își definește misiunea ca fiind „investiția în asigurarea unei prese independente și dinamice în întreaga Europă”.

Fondată în 1995, „MDIF este o corporație non-profit înregistrată la New York, cu statut de organizație caritabilă publică 501(c)(3). Activăm în țări în care accesul la știri și informații de încredere este amenințat”, conform descrierii proprii.

În sectorul mass-media, MDIF a investit 327 de milioane de dolari în 157 de companii din 50 de țări. În Europa, prin intermediul Pluralis, au mai fost făcute investiții în PTWP din Polonia, Petit Press din Slovacia, Presshaus din Croația și Ukrainska Pravda din Ucraina.

Acționarii și investitorii Pluralis sunt un grup prestigios de companii media europene, fundații care susțin democrația și investitori de impact și includ: Fundația Regelui Baudouin al Belgiei (Belgia), compania de presă Mediahuis (Belgia), Soros Economic Development Fund (SUA), Fundația ERSTE (Austria), Trustul Tinius (Norvegia), Fundația OAK (Elveția) și MDIF.

La ZYX Publishing Group acționari principali sunt Dragoș Vîlcu, fondatorul companiei de producție video Multi Media Est, și publisherul Răzvan Ionescu.

ZYX Publishing Group conține publicațiile StartupCafe, HotNews, Golazo, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving și B365 și studioul CreaZYX.

