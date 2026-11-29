Roboţii umanoizi ar putea deveni o prezenţă obişnuită în locuinţe în următorii ani, datorită ritmului accelerat al progreselor tehnologice, a declarat Brian Gu, copreşedinte al producătorului chinez de automobile electrice Xpeng, într-un interviu acordat CNBC, citat de News.ro.

”După implementarea cu succes în mediile comerciale, probabil peste încă unul sau doi ani, putem începe să ne gândim la utilizarea roboţilor în locuinţe. Tehnologia evoluează într-un ritm mult mai rapid”, a afirmat Gu.

Xpeng a prezentat miercuri cea mai recentă generaţie a robotului său umanoid multifuncţional Iron. Compania intenţionează să înceapă producţia de serie în ianuarie 2027, iar în primul trimestru robotul va fi instruit pentru a îndeplini rolul de asistent de vânzări în showroomurile auto ale grupului. Comercializarea va începe în trimestrul al doilea, iar primele livrări sunt prevăzute pentru a doua jumătate a anului.

Înfiinţată în 2014 ca producător de automobile electrice, Xpeng şi-a extins activitatea în domeniul dezvoltării cipurilor pentru inteligenţă artificială, al vehiculelor aeriene personale şi al roboticii. Divizia de robotică a atras în această vară o finanţare de 900 de milioane de dolari, în cadrul unei prime runde de investiţii conduse de IDG Capital, care a evaluat-o la 6,3 miliarde de dolari.

Investitorii rămân însă sceptici în privinţa perspectivelor companiei, afectată şi de declinul pieţei auto chineze. Acţiunile Xpeng, listate la New York şi Hong Kong, au pierdut peste 55% din valoare în acest an.

Industria chineză a roboţilor umanoizi se confruntă, de asemenea, cu o intensificare a supravegherii autorităţilor de reglementare în ceea ce priveşte finanţarea, pe fondul afluxului masiv de capital în acest sector şi al incertitudinilor privind viabilitatea comercială şi performanţele tehnologiilor dezvoltate.

Brian Gu consideră că avantajul competitiv al Xpeng constă în integrarea componentelor hardware, a software-ului şi a aplicaţiilor practice. Una dintre principalele provocări tehnologice este capacitatea roboţilor de a executa simultan mai multe sarcini, precum deplasarea, manipularea obiectelor şi răspunsul la întrebări, în condiţii de siguranţă şi fără întreruperi.

Xpeng a prezentat miercuri şi o nouă arhitectură tehnologică, denumită Turing Physical AI Architecture, care utilizează inteligenţa artificială şi sisteme de luare a deciziilor în timp real pentru controlul automobilelor şi al roboţilor umanoizi.

Potrivit lui Gu, dezvoltarea roboţilor necesită doar cipurile utilizate deja de companie pentru sistemele de asistenţă la conducere, ceea ce limitează impactul restricţiilor americane asupra vânzărilor de procesoare Nvidia avansate către China.

Experienţa acumulată de Xpeng în dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă poate fi valorificată în sectorul roboticii, unde marjele de profit sunt considerabil mai mari decât în industria auto.

”Este mult mai uşor să obţii profitabilitate în sectorul roboticii decât în industria automobilelor”, a declarat Gu.

Acesta estimează că robotica ar putea deveni o componentă importantă a afacerilor Xpeng în doi sau trei ani, divizia având perspectiva de a deveni profitabilă încă din 2027. Valoarea acestei activităţi ar urma să crească semnificativ odată cu introducerea roboţilor în gospodării.

Utilizarea roboţilor umanoizi în locuinţe presupune însă cerinţe tehnologice mai stricte decât în mediile comerciale. Aceştia trebuie să poată interacţiona în siguranţă cu persoanele vârstnice, copiii şi animalele de companie, să reacţioneze adecvat în situaţii de urgenţă şi să dispună de o autonomie suficientă a bateriei şi de performanţe constante.