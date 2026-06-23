Salt Bank lansează o funcție de plăți internaționale cu costuri mai mici și rapide

Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România, extinde lista țărilor către care pot fi efectuate plăți internaționale mai rapide și mai ieftine, direct în moneda locală a țării de destinație, numită „Low Cost Transfers”.

Prin noua opțiune, utilizatorii pot trimite bani în moneda locală a 9 țări non-euro, la fel de simplu ca atunci când trimit bani în țară, promite banca.

„Aproape 80% dintre plățile externe făcute de clienții Salt merg către Marea Britanie. De cele mai multe ori, sunt bani trimiși către oameni dragi, așa că ne-am dorit ca aceste transferuri să fie simple, exact cum sunt cele de acasă. Am redus costurile și le-am făcut mai rapide nu doar pentru Marea Britanie, ci pentru toate cele 9 țări non-euro către care clienții trimit frecvent bani. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă banking, dar cum vrei tu”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Business.

Low Cost Transfers permite trimiterea banilor direct în moneda țării de destinație, fără bănci intermediare și fără costuri surpriză. Transferurile ajung, de regulă, în câteva minute sau, în funcție de destinație, în cel mult câteva ore, iar costurile sunt fixe și transparente. Mai exact, comisionul este calculat ca echivalent în moneda contului din care este inițiat transferul și este de:

5 lei per tranzacție pentru clienții Salt persoane fizice,

pentru clienții Salt persoane fizice, 10 lei per tranzacție pentru clienții Salt Business.

În general, costurile pentru transferurile internaționale variază semnificativ în funcție de sumă, de la 12,5 lei până la 500 lei pentru persoane fizice și de la 50 lei până la 2.500 lei pentru persoane juridice. Cu noua metodă de plată, costurile devin fixe și predictibile, astfel încât utilizatorii știu de la început cât plătesc, indiferent de sumă.

Noua opțiune este disponibilă pentru transferuri directe către Marea Britanie, SUA, Canada, Danemarca, Ungaria, Norvegia, Polonia, Suedia și Elveția.

Cum funcționează noua metodă de plată

Noul tip de plată este gândit să fie cât mai intuitiv. Utilizatorii inițiază un transfer în moneda țării de destinație, iar aplicația afișează automat opțiunea Low Cost Transfers atunci când contul beneficiarului este deschis într-una dintre cele 9 țări.

După selectarea opțiunii, utilizatorii completează detaliile beneficiarului folosind tipurile de cont specifice fiecărei țări, afișate direct în aplicație. Dacă aceste informații nu sunt la îndemână, ele pot fi solicitate de la beneficiar.

Pentru transferurile viitoare, procesul devine și mai rapid. Beneficiarii sunt salvați automat, iar plățile ulterioare pot fi realizate în doar câteva secunde.

Dezvoltarea noului tip de plată disponibile în aplicația Salt Bank a fost realizată în parteneriat cu Currencycloud, o soluție Visa Direct care permite băncilor și fintech-urilor să ofere servicii de plăți și transferuri în mai multe valute. Integrarea se face direct în aplicație, printr-o infrastructură deja validată, ceea ce simplifică semnificativ procesul de trimitere a banilor către alte țări.

„Parteneriatul dintre Salt Bank și Currencycloud, o soluție Visa Direct, demonstrează modul în care inovația poate simplifica transferurile internaționale de bani. Prin lansarea portofelului multicurrency al Salt Bank, am facilitat o experiență FX digitală, în timp real și fără fricțiuni pentru clienții lor. Ca pas următor, parteneriatul nostru se extinde acum pentru a include plăți transfrontaliere, permițând Salt Bank să ofere transferuri internaționale mai rapide, mai sigure și mai transparente. Visa Direct oferă băncilor și fintech‑urilor să ofere experiențe simple și intuitive de transfer al banilor, facilitând plăți transfrontaliere eficiente și extinderea accesului la servicii financiare moderne la nivel global”, a spus Claudia Cruceru, Head of Visa Direct, CEE.SWIFT Standard – mai mult control asupra comisioanelor.

Pentru situațiile în care Low Cost Transfers nu este potrivit, Salt Bank spune că a îmbunătățit și opțiunea SWIFT Standard, oferind mai mult control și transparență asupra costurilor.

La inițierea unui transfer SWIFT Standard, utilizatorii pot alege modul de plată al comisioanelor: