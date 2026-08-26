Salt Bank lansează Contul Economii Business, cu o dobândă de până la 4% pe an, și o aplicație de POS

Salt Business aduce într-o singură aplicație tot ce are nevoie un antreprenor pentru bankingul de zi cu zi: de la cont, plăți și facturi până la economii, încasări și administrarea businessului, experiență completată de funcții noi, potrivit unui comunicat.

Banii pe care compania nu îi folosește imediat pot aduce o dobândă de până la 4% pe an, telefonul poate deveni POS, inclusiv pentru sistemele de operare iOS, iar contul poate fi acum administrat de mai mulți asociați sau administratori.

Banii pe care businessul nu îi folosește imediat aduc dobândă de până la 4%

Într-un business, banii sunt mereu în mișcare. Dar există și momente în care o parte dintre ei rămân în cont și așteaptă următoarea investiție, comandă sau plată. Până atunci, pot aduce un venit în plus.

Prin Contul Economii Business, clienții Salt Business pot primi dobândă pentru banii pe care nu îi folosesc imediat, fără să îi blocheze. Transferurile între contul curent business și cel de economii business sunt instant și se fac direct din aplicație, astfel încât banii rămân disponibili atunci când businessul are nevoie de ei. Dobânda este calculată zilnic, plătită lunar și poate ajunge până la 4% pe an.

O diferență importantă față de majoritatea produselor de economisire pentru persoanele juridice este că, în cazul Contului Economii Business, dobânda se acordă de la primul leu economisit, în timp ce majoritatea produselor din piață acordă dobândă doar după atingerea unui anumit prag.

Acest lucru se datorează faptului că dobânda este progresivă și se aplică pe tranșe de sold. De exemplu, pentru un sold de 70.000 de lei, primii 10.000 de lei beneficiază de o dobândă de 1,5% pe an, următorii 40.000 de lei de 2,5% pe an, iar următorii 20.000 de lei de 4% pe an. Astfel, fiecare parte din sold beneficiază de dobânda corespunzătoare tranșei în care se încadrează, de până la 4% pe an.

Pe scurt, indiferent de suma pe care businessul o pune deoparte, banii încep să aducă dobândă de la primul leu și rămân disponibili atunci când compania are nevoie de ei.

Cu Salt POS, încasările se fac direct cu telefonul

„Pot să plătesc cu cardul?” este o întrebare pe care aproape orice antreprenor o aude la un moment dat. Cu Salt POS, răspunsul poate fi chiar în telefon.

Soluția transformă telefonul într-un terminal de plată contactless, fără POS fizic, fără echipamente suplimentare și fără să fie nevoie de livrarea sau instalarea unui terminal separat.

Pentru clienții Salt Business, activarea se face 100% digital, în mai puțin de cinci minute. După descărcarea și activarea aplicației Salt POS, telefonul poate fi folosit pentru încasări contactless.

Salt POS funcționează atât pe telefoanele compatibile cu Android, cât și pe cele cu iOS. Pentru realizarea plății, clientul apropie cardul, telefonul sau ceasul inteligent de dispozitivul comerciantului, iar tranzacția este procesată contactless. Salt POS acceptă Visa, Mastercard, Apple Pay și Google Pay, iar confirmarea tranzacției și chitanța digitală sunt disponibile imediat.

Soluția poate fi folosită într-un magazin, la un pop-up, pentru livrări, la sediul clientului, la târguri, evenimente sau oriunde este nevoie de încasarea unei plăți. Practic, antreprenorul are POS-ul la îndemână oriunde are telefonul cu el.

Administrarea lunară este gratuită, iar comisionul este de 1% din valoarea fiecărei tranzacții, minimum 1 leu.

Tranzacțiile sunt protejate prin criptare end-to-end și tokenizare, iar datele cardului nu sunt stocate pe telefon. Din aplicație pot fi urmărite încasările și istoricul tranzacțiilor și pot fi gestionate anulările sau rambursările.

Și lucrurile de bază rămân simple

Salt Business aduce în același loc și lucrurile esențiale pentru administrarea unui business. Conturile sunt multi-director și pot fi administrate direct din aplicație de mai mulți asociați sau administratori, astfel încât accesul la contul companiei nu mai depinde de o singură persoană.

În plus, clienții care își deschid contul cu codul SALT23 beneficiază de 6 luni cu zero costuri, fără alte condiții, iar după această perioadă, administrarea rămâne gratuită pentru companiile care au încasări de minimum 5.000 de lei pe lună.

Clienții business mai beneficiază și de plăți gratuite și nelimitate în RON, primele două plăți în EUR gratuite în fiecare lună și retrageri gratuite de numerar de până la 5.000 de lei lunar, în limita a cinci tranzacții.

Tot din aplicație, antreprenorii pot emite și primi facturi prin Invoices, cu integrare SPV și e-Factura.

Astfel, de la cont, plăți și facturi până la economii și încasări direct cu telefonul, Salt Business aduce într-o singură aplicație bankingul de care are nevoie un antreprenor.

Articol susținut de Salt Bank