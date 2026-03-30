România va participa la una dintre cele mai mari competiții internaționale de esports pe națiuni

România va participa la una dintre cele mai mari competiții de esports pe națiuni din lume ce va avea loc spre sfârșitul anului 2026, la Riad, potrivit unui comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Competiția globală Esports Nations Cup 2026 (ENC) va reuni peste 100 de țări și teritorii într-un format bazat pe echipe naționale. Evenimentul va avea loc între 2 și 29 noiembrie 2026, la Riad, și își propune să creeze primul sistem global în care jucătorii de esports își pot reprezenta oficial țara, completând competițiile actuale bazate pe cluburi.

Peste 630 de aplicații au fost deja înregistrate din 150 de țări și teritorii. „Partenerii selectați includ atât organizații consacrate, care au construit ecosisteme esports solide la nivel național, cât și actori emergenți care definesc noua generație a gamingului competitiv”, se arată în comunicat.

Procesul de selecție pentru România va fi coordonat ROESF. Acesta va începe în vara acestui an și va include identificarea și pregătirea celor mai buni jucători și echipe pentru competițiile din cadrul ENC.

„Participarea României la Esports Nations Cup reprezintă un moment definitoriu pentru scena noastră competitivă. Faptul că vom concura alături de cele mai importante țări din lume validează progresul pe care l-am făcut în ultimii ani și confirmă potențialul extraordinar al jucătorilor români. Este o oportunitate de a construi o echipă națională puternică și de a duce mai departe performanța României pe scena globală”, a declarat Mihai Cotos, președintele ROESF.

România intră în această competiție cu rezultate notabile la nivel internațional: este campioană mondială en-titre la Counter-Strike, titlu obținut la ultima ediție a Campionatului Mondial, și a mai dat de-a lungul timpului campioni mondiali la EA SPORTS FC, precum și campioni europeni la League of Legends.