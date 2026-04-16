8 echipe de fotbal virtual se luptă pentru trofeul eSuperliga, la Circul Metropolitan din București

Cele mai bune 8 echipe din competiția de EA Sports FC 26 eSuperliga se înfruntă în rundele finale care vor decide noua campioană și reprezentantele României în competițiile internaționale, la Circul Metropolitan din București, între 18 și 19 aprilie 2026, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Weekend-ul aduce meciuri intense în EA FC 26, super premii la locație, meet & greet-uri cu creatori de conținut și multe surprize pentru fani.

Ionel Dănciulescu, fost jucător la Dinamo București și titular la Naționala României, va deschide evenimentul, aducând în fața jucătorilor și a publicului trofeul eSuperliga.

Trofeul eSuperliga

După etapele intense de la Iași, București și Craiova, lupta pentru titlu intră în ultima fază, acolo unde au mai rămas doar cele mai în formă opt echipe ale sezonului: CFR Cluj (Răzvan Puiu), Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu), Universitatea Craiova (Andrei Anghelina), FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc), UTA Arad (Cosmin Vedeanu), FC Botoșani (Cristian Bîlcu), FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) și Oțelul Galați (Robert Buculeanu).

Competiția se desfășoară pe parcursul a două zile. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00, au loc sferturile de finală. Duminică, 19 aprilie, de la ora 17:00, eSuperliga continuă cu semifinalele și culminează cu marea finală, în care vom afla campioana sezonului 2026.

Meciurile din sferturile de finală (sâmbătă, 18 aprilie, ora 16:00):

CFR Cluj (Răzvan Puiu) vs Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)

Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) vs FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc)

UTA Arad (Cosmin Vedeanu) vs FC Botoșani (Cristian Bâlcu)

FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) vs Oțelul Galați (Robert Buculeanu)

Pe lângă meciurile oficiale, fanii vor avea parte de momente speciale.

În prima zi, de la ora 16:15, Theo Zeciu va intra într-un showmatch cu un jucător din public, ales de el. Programul continuă cu întâlniri cu creatori de conținut cunoscuți din gamingul românesc:

Meet & Greet 18 aprilie, de la ora 17:30: Theo Zeciu, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Meet & Greet, 19 aprilie, de la ora 18:30: xSlayder, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Pe parcursul ambelor zile, pasionații jocului EA FC 26 vor putea participa la turnee dedicate amatorilor, iar primii doi clasați vor câștiga premii în valoare totală de 500 EUR. Participarea se face prin înscriere direct la locație.

Accesul la eveniment este liber, iar spectatorii sunt invitați să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipele favorite.

Cei mai bine clasați jucători din eSuperliga 2026 vor obține calificarea în competițiile internaționale organizate de EA SPORTS – FC Pro World Championship și eChampions League, unde vor reprezenta România pe cea mai importantă scenă a fotbalului virtual.