Revolut lansează un asistent financiar AI, disponibil și în România

Banca digitală Revolut, prezentă și în România, lansează AIR (AI by Revolut) în Europa, inclusiv în România, un asistent financiar cu inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cu ajutorul asistentului, utilizatorii pot planifica vacanțe, pot revendica recompense RevPoints și își pot gestiona finanțele prin limbaj natural.

Dezvoltat cu exact aceleași măsuri de protecție stricte ca cele ale aplicației Revolut de bază, AIR funcționează în baza unei politici stricte de zero retenție a datelor. Datele utilizatorilor nu sunt niciodată stocate de partenerii AI terți sau folosite pentru a instrui modele externe.

„Credem că era navigării prin nenumărate file și meniuri a ajuns la sfârșit. Cu AIR, oferim un nou nivel de inteligență financiară, care este simplu și eficient. De la gestionarea cheltuielilor de zi cu zi până la planificarea fără stres a călătoriilor, AIR joacă rol de copilot și îmbunătățește activitățile de zi cu zi, pentru ca gestionarea finanțelor să fie la fel de simplă precum trimiterea unui SMS. Cel mai important, clienții Revolut au control deplin, astfel încât această inovare să nu le compromită confidențialitatea”, a declarat Julia Ponomareva, partener și director general pentru produse CX și AI la Revolut.

Pentru a discuta cu AIR, utilizatorii trebuie să gliseze în jos din mijlocul ecranului aplicației Revolut sau să acceseze Profil → Chaturi → AIR.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut spune că are, în prezent, peste 80 milioane clienți din toată lumea, dintre care mai mult de 4,5 milioane sunt în România.