Răspunsul ANAF după controversata notificare din SPV: „Procedura NU reprezintă un control fiscal”

ANAF a venit acum cu explicații privind solicitarea pe care a transmis-o în SPV anumitor contribuabili și care viza completarea unui document privind cheltuielile realizate în perioada 2020–2024, situație despre care contabilii au atras atenția că este fără temei legal.

Fiscul transmite printr-un comunicat de presă că a demarat săptămâna aceasta procedura verificării potențialelor exporturi de profituri la un număr de 2.768 societăți comerciale înregistrate în România.

„ANAF colectează în perioada 17 iulie – 29 august informații defalcate privind tipul și cuantumul cheltuielilor companiilor în perioada 2020–2024, în scopul actualizării analizei de risc fiscal”, se arată în comunicat.

StartupCafe.ro a relatat astăzi că această solicitare recentă a ANAF a generat controverse în rândul contabililor și antreprenorilor români. Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de experții contabili în legătură cu solicitările recente ale ANAF viza faptul că informațiile cerute există deja în baza de date a Fiscului.

„Acești contribuabili mijlocii au obligația de a depune SAF-T încă din 2023. Prin urmare, ANAF are aceste date, așa că nu înțelegem motivul pentru care ni se solicită aceste informații suplimentar față de raportările pe care oricum le depunem cu vârf și îndesat”, a spus Valentina Saygo pentru StartupCafe.ro

Noul președinte al ANAF, Adrian Nica, spune acum că obiectivul instituției este să „analizeze în mod riguros și structurat datele disponibile, înainte de a demara acțiuni de control în cazurile în care există suspiciuni privind transferul nejustificat de profituri în afara țării. Apreciem efortul contribuabililor de conformare SAF-T, însă pentru aceasta analiză, datele colectate până acum prin SAF-T nu sunt suficient de detaliate”.

Deși ANAF a venit acum cu explicații, subiectul continuă să ridice semne de întrebare. În cursul zilei de joi, instituția a revocat solicitarea transmisă unor contribuabili prin Spațiul Privat Virtual (SPV) și și-a prezentat scuze pentru eventualele neplăceri create.

Redăm clarificările transmise de ANAF:

„Demersul are ca obiectiv asigurarea unui tratament fiscal transparent și echitabil pentru toți contribuabilii. Astfel, ANAF vizează centralizarea și consolidarea datelor globale disponibile cu informațiile defalcate declarate direct de către contribuabilii mari și mijlocii, pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor de transfer în cadrul grupurilor multinaționale.

Solicitările transmise prin intermediul SPV se bazează pe dispozițiile generale prevăzute de art. 58 alin. (1) și art. 64 din Codul de procedură fiscală, care permit autorității fiscale să solicite informații în scopul determinării stării de fapt fiscale. Aceste activități sunt complementare procesului de adaptare la cerințele de raportare (precum SAF-T) și vizează completarea și detalierea acestor date.

„ANAF a inițiat un proces amplu de transformare care, alături de digitalizare, include o direcție strategică de asigurare a unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii. În acest context, modul în care companiile declară profiturile obținute în România și își achită obligațiile fiscale este o prioritate majoră de analiză. Obiectivul nostru este să analizăm în mod riguros și structurat datele disponibile, înainte de a demara acțiuni de control în cazurile în care există suspiciuni privind transferul nejustificat de profituri în afara țării. Apreciem efortul contribuabililor de conformare SAF-T, însă pentru aceasta analiză, datele colectate până acum prin SAF-T nu sunt suficient de detaliate. Alternativa ar fi fost un exercițiu mai complicat – verificări care ar fi presupus inițierea de controale documentare sau solicitări de dosare de prețuri de transfer. Considerăm că o astfel de manieră voluntară și deschisă este mai puțin intruzivă, fără perturbarea activităților curente. Companiile dețin deja informatiile în dosarele prețurilor de transfer și, ca atare, efortul nu ar trebui să fie unul considerabil pentru acei contribuabili care deja s-au conformat prin elaborarea acestor dosare. Ne dorim, în continuare, aplicarea consecventă a acelorași reguli fiscale pentru toți actorii economici care operează și obțin venituri în România,” a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Față de solicitările transmise contribuabililor prin intermediul SPV, ANAF face următoarele precizări:

Informațiile disponibile la acest moment, în urma altor tipuri de raportări realizate de contribuabili la ANAF, sunt incomplete față de obiectul prezentei analize - prima de acest tip realizată în România; de aceea, pentru un tratament fiscal transparent, corect și echitabil, este necesară consolidarea datelor transmise defalcat de către contribuabili, în formatele de date solicitate.

Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri analitice.

Procedura nu reprezintă un control fiscal și nu generează obligații fiscale suplimentare pentru contribuabili. Acestora li se solicită, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, completarea online a unor declarații în format standardizat și urmărește validarea și alinierea informațiilor globale existente în bazele de date ANAF (ex: bilanțuri contabile, declarații fiscale, fișiere SAF-T) cu structuri standardizate și analizabile automat.

Concret, contribuabililor li se solicită declararea cheltuielilor realizate în perioada 2020 – 2024 sub o formă defalcată, care nu rezultă din alte declarații anterioare depuse la ANAF (ex: cheltuieli cu serviciile de marketing, cu serviciile de management, de vânzări, consultanță, know-how etc.).

În măsura în care contractele intragrup nu includ detalii specifice cu privire la fiecare tip de serviciu prestat sau tipologia drepturilor de proprietate intelectuală pentru care se plătesc redevențe, contribuabilii au posibilitatea de a menționa valoarea totală a cheltuielilor înregistrate în baza contractelor în cauză.

ANAF încurajează mediul de afaceri să colaboreze în mod deschis cu instituția, în spiritul unei administrări fiscale moderne, eficiente și orientate către prevenție și echitate. Acțiunile de acest tip vizează îmbunătățirea dialogului între instituție și mediul de afaceri și eficientizarea modului de colectare a datelor, pentru formularea acțiunilor și politicilor fiscale viitoare”.

---

Citește și: